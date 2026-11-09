Корецкий прокомментировал проблему снижения возраста призыва

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в ответ на петицию об уменьшении предельного возраста мобилизации до 55 лет сообщил, что это требует комплексного подхода с обязательным учетом ситуации с безопасностью в стране и реальных потребностей Сил обороны.

По его словам, Министерство обороны Украины в настоящее время разрабатывает законодательные изменения, касающиеся совершенствования порядка прохождения военной службы во время действия военного положения, в частности в отношении уточнения сроков её прохождения и оснований для увольнения. Глава правительства добавил, что инициативы, затронутые в петиции, будут дополнительно рассмотрены в ходе проработки этих нормативно-правовых поправок.

Об этом говорится в ответе Корецкого на петицию.

Министерство обороны Украины рассматривает возможность пересмотра заключений военно-медицинских комиссий (ВМК), на основании которых отдельные военнообязанные получили статус непригодных к службе или оформили инвалидность.

Конституционный Суд Украины отказался вводить условно-досрочное освобождение для лиц, приговоренных к пожизненному заключению, а также лиц, убивших нескольких человек. Соответствующая возможность должна была бы позволить им выйти на свободу для прохождения военной службы.

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