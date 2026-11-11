В Ровенской области отец избил сына деревянной скалкой: дело передано в суд

В Костополе 63-летний мужчина во время конфликта нанес около пяти ударов деревянной скалкой по голове и туловищу своего 40-летнего сына.

Пострадавшего с переломами костей черепа, черепно-мозговой травмой и ушибом мозга госпитализировали.

Отцу сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Источник: Полиция Ровенской области

Ранее Николаевская областная прокуратура доказала в суде вину 61-летнего мужчины, приговоренного к пожизненному лишению свободы за систематическое изнасилование малолетней правнучки своей сожительницы и распространение детской порнографии.

В городе Луцк правоохранители разоблачили женщину, которую подозревают в изготовлении и сбыте порнографического контента с участием ее 3-летней дочери. По данным следствия, женщина использовала ребёнка для создания запрещённых материалов и передавала их другому лицу за вознаграждение.

В Хмельницком сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении детей.