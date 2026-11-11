В Ровенской области отец избил сына деревянной скалкой: дело передано в суд
В Костополе 63-летний мужчина во время конфликта нанес около пяти ударов деревянной скалкой по голове и туловищу своего 40-летнего сына.
Пострадавшего с переломами костей черепа, черепно-мозговой травмой и ушибом мозга госпитализировали.
Отцу сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Источник: Полиция Ровенской области
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