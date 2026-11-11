W Kostopolu 63-letni mężczyzna podczas kłótni zadał około pięciu ciosów drewnianą wałkiem w głowę i tułów swojego 40-letniego syna.

Poszkodowany, z złamaniami kości czaszki, urazem czaszkowo-mózgowym oraz wstrząsem mózgu, został hospitalizowany.

Ojcu postawiono zarzut umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu domowego.

Akt oskarżenia został już przekazany do sądu. Mężczyźnie grozi od 5 do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja obwodu rówieńskiego

Wcześniej prokuratura obwodowa w Mikołajowie udowodniła przed sądem winę 61-letniego mężczyzny, który został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za systematyczne gwałcenie nieletniej prawnuczki swojej partnerki oraz rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

W Łucku funkcjonariusze organów ścigania ujawnili kobietę podejrzaną o produkcję i dystrybucję treści pornograficznych z udziałem jej 3-letniej córki. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta wykorzystywała dziecko do tworzenia nielegalnych materiałów i przekazywała je innej osobie za wynagrodzeniem.

W Chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 50-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewa się o popełnienie czynów niezgodnych z prawem o charakterze seksualnym wobec dzieci.