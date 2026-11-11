Zelenski opowiedział o oczekiwaniach związanych z rozmowami Witkofa i Kushnera z Putinem

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że specjalni przedstawiciele prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, udali się do Putina z konkretnymi propozycjami po spotkaniu w Abu Zabi i powrócą z Moskwy do Dublina w czwartek 12 listopada wieczorem.

„Amerykanie polecieli do Putina z konkretnymi propozycjami. Bardzo bym chciał, żeby przylecieli z konkretnymi propozycjami do Dublina. Nie bardzo w to wierzę, ale nadzieja jest” – zaznaczył głowa państwa podczas konferencji prasowej.

Według Zełenskiego Ukraina liczy, że amerykańscy negocjatorzy przekażą informacje zwrotne dotyczące kwestii humanitarnych, w szczególności na temat ewentualnej wymiany jeńców w formacie „1000 na 1000” lub „1200 na 1200”, gwarancji bezpieczeństwa, a także zawieszenia ognia w sektorze energetycznym, na morzu oraz w obiektach infrastruktury krytycznej. Podczas rozmów w Abu Zabi rosyjska delegacja odmówiła omówienia kwestii zawieszenia ognia, powołując się na brak odpowiednich uprawnień.

Ponadto podczas spotkań omawiana jest możliwość zorganizowania trójstronnego szczytu na szczeblu przywódców w celu rozwiązania kwestii terytorialnych oraz zaangażowania Europy jako równoprawnego uczestnika przyszłych negocjacji.

Źródło: konferencja prasowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner poinformował, że 11 listopada wraz ze Stevem Witkoffem uda się do Moskwy. Tam przedstawiciele administracji Donalda Trumpa planują spotkanie z Putinem.

Wcześniej, po rozmowach w Abu Zabi, Kushner wskazał najtrudniejszą przeszkodę na drodze do pokoju.

Wcześniej w Abu Zabi odbył się drugi dzień rozmów między Ukrainą, USA i Rosją dotyczących zakończenia wojny: główne wnioski.

Wcześniej Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi.

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