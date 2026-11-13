W ciągu trzech dni terminale Starlink, z których korzystają Siły Zbrojne Ukrainy, stopniowo traciły zdolność do działania podczas ruchu z prędkością powyżej 161 km/h. Jak donosi Axios, w związku z tymi ograniczeniami odsetek niewykonanych zadań bojowych ukraińskich żołnierzy początkowo wynosił 10%, następnego dnia wzrósł do 50%, a trzeciego dnia osiągnął 100%.

W Ukrainie przestały działać wojskowe terminale łączności satelitarnej Starshield, a nie cywilne Sparlink. Po oświadczeniu Zełenskiego o nowych ograniczeniach dotyczących wojskowych terminali Starlink na tę sytuację zareagowali senatorowie USA oraz czołowi urzędnicy UE. Tymczasem media otrzymały pierwszą oficjalną reakcję firmy SpaceX, której właścicielem jest przyjaciel Donalda Trumpa i miliarder Elon Musk. SpaceX lakonicznie poinformowała, że nie podjęła żadnych działań mających na celu ograniczenie działania terminali łączności dla ukraińskiej armii. Jednocześnie już drugi dzień z rzędu milczy na temat tego incydentu Pentagon, który kontroluje Starshield, milczy Musk, a przedstawiciele Ukrainy twierdzą, że jest to presja ze strony Białego Domu mająca na celu skłonienie ich do ustępstw w negocjacjach pokojowych.

Media zebrały publiczne oświadczenia dotyczące nowych ograniczeń dotyczących Starlink, o których dowiedziano się rano 12 listopada. Okazało się, że jedyną reakcją SpaceX jest odpowiedź firmy, o której poinformował dziennikarz Axios Thomas Novelly: nie podano, czy jest to komunikat prasowy, czy informacja pochodząca z prywatnej rozmowy. Novelly napisał w serwisie społecznościowym X: firma zapewniła, że nie wprowadziła żadnych ograniczeń.

Tymczasem w artykule Axios przytoczono informacje od ukraińskich wojskowych o tym, jak stopniowo pogarszała się łączność wojskowych terminali Starshield. Według wojskowych problemy są takie same jak podczas poprzednich ograniczeń — terminale przestają działać, jeśli poruszają się z prędkością powyżej 161 km/h. Problemy narastały stopniowo, a nie nagle: początkowo nie udawało się zrealizować 10% misji bojowych, a już trzeciego dnia – wszystkich 100%.

Media przytoczyły komentarz tymczasowego pełnomocnika Ukrainy w USA Denisa Senika. Według amerykańskiego urzędnika nie ma jeszcze oficjalnych wyjaśnień ze strony Pentagonu i SpaceX dotyczących tego, co dzieje się z terminalami Starshield wykorzystywanymi przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Informację tę podaje serwis Axios.

Ukraina tworzy własny system Starlink: jak będzie działać OBRIA i ile będzie kosztować sieć satelitarna.

Zelenski oświadczył, że prędkość działania Starlink na Ukrainie jest nadal ograniczona.

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