Процент неудач боевых миссий ВСУ вырос до 100%: что происходит со Starlink

В течение трёх дней терминалы Starlink, используемые ВСУ, постепенно теряли способность работать во время движения со скоростью свыше 161 км/ч. Как сообщает Axios, на фоне этих ограничений доля невыполненных боевых задач украинских военных сначала составляла 10%, на следующий день выросла до 50%, а на третий день достигла 100%.

В Украине перестали работать военные терминалы спутниковой связи Starshield, а не гражданские Sparlink. После заявления Зеленского о новых ограничениях для военных Starlink на это событие отреагировали сенаторы США и высокопоставленные чиновники ЕС. Между тем СМИ получили первую официальную реакцию компании SpaceX, которой владеет друг Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск. SpaceX лаконично сообщила, что не предпринимала никаких действий по ограничению работы терминалов связи для украинской армии. При этом уже второе сутки подряд об инциденте молчат в Пентагоне, который контролирует Starshield, молчит Маск, а представители Украины заявляют, что это давление со стороны Белого дома с целью добиться уступок на мирных переговорах.

СМИ собрали публичные заявления о новом ограничении Starlink, о котором стало известно утром 12 ноября. Выяснилось, что единственная реакция SpaceX — это ответ компании, о котором рассказал журналист Axios Томас Новелли (Thomas Novelly): не указано, является ли это пресс-релизом или информацией из частной беседы. Новелли написал в соцсети X: компания заверила, что никаких ограничений не вводила.

Между тем в материале Axios привели информацию от украинских военных о том, что связь военных терминалов Starshield постепенно ухудшалась. По словам военных, проблемы те же, что и во время прошлых ограничений — терминалы перестают работать, если движутся со скоростью более 161 км/ч. Проблемы нарастали постепенно, а не мгновенно: сначала срывались 10% боевых миссий, а на третьи сутки — все 100%.

СМИ привело комментарий временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника. По словам американского чиновника, пока не было официальных объяснений от Пентагона и SpaceX о том, что происходит с терминалами Starshield, которые используются ВСУ.

Об этом пишет издание Axios.

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Зеленский заявил, что скорость работы Starlink в Украине до сих пор ограничена.

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