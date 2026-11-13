+5° Киев +5° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.4 € 50.06 zł 11.36
$ 45.4 € 50.06 zł 11.36
+5° Киев +5° Варшава +10° Вашингтон
Новости Украина

Известный производитель соусов приостанавливает производство в Украине и сокращает штат

UA NEWS 13 Ноября 2026 21:01
Известный производитель соусов приостанавливает производство в Украине и сокращает штат

Из-за критических проблем с электроснабжением и военных угроз компания «Королевский вкус» прекращает закупку всех видов масличных культур, сокращает персонал и останавливает производство.

 

 

«Компания «Королевский вкус» сообщает о вынужденной остановке производства, полном прекращении закупок всех видов масличных культур и сокращении персонала из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянной угрозы ракетных и дронных ударов. Самое тяжелое в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым сотрудником стоит его семья. Постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для наших сотрудников.
В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и останавливает производственные процессы», — об этом сообщила пресс-служба компании 13 ноября. 

Напомним, что в селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник поразил Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен.
 
Украинская аграрная компания «Кернел» временно приостановила работу всех своих маслоэкстракционных заводов после массированных российских атак. В результате ударов беспилотников повреждены производственные здания, оборудование и резервуары предприятий.
 
Ранее российские войска в третий раз за последние четыре дня атаковали терминал компании «Кернел» в Одесской области. В результате удара беспилотника возник масштабный пожар, были серьезно повреждены мощности по хранению подсолнечного масла и перегрузочная инфраструктура.

Читай нас в
Загружай наше приложение