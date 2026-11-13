Известный производитель соусов приостанавливает производство в Украине и сокращает штат

Из-за критических проблем с электроснабжением и военных угроз компания «Королевский вкус» прекращает закупку всех видов масличных культур, сокращает персонал и останавливает производство.

«Компания «Королевский вкус» сообщает о вынужденной остановке производства, полном прекращении закупок всех видов масличных культур и сокращении персонала из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянной угрозы ракетных и дронных ударов. Самое тяжелое в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым сотрудником стоит его семья. Постоянные перебои с электроэнергией не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для наших сотрудников.

В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и останавливает производственные процессы», — об этом сообщила пресс-служба компании 13 ноября.