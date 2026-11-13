«Укрэнерго» объявило графики отключений электроэнергии на 14 ноября

В субботу, 14 ноября, в некоторых украинских областях будут введены круглосуточные графики отключения электроэнергии из-за повреждений энергосистемы в результате атак российских террористов.



Ограничения 14 ноября коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.

По информации «Укрэнерго», графики будут действовать в следующих форматах:

для промышленности введены графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденное оборудование и сети как можно быстрее. Граждан призывают проверять актуальные графики отключений непосредственно на официальных страницах своего оператора системы распределения, говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, что только за последнюю неделю россияне повредили 10 энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Об этом сообщает компания на своих информационных ресурсах.

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты.

В течение октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

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