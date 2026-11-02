ДТЕК за жовтень повернув світло понад 6,7 млн родин після російських атак

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Упродовж жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через російські обстріли.

За цей період фахівці повністю або частково відновили електропостачання у понад 2,2 тисячі населених пунктів.

Найбільше відновлень зафіксували в Києві — світло повернули понад 2 млн осель. На Донеччині електропостачання відновили для 1,47 млн родин, на Дніпропетровщині — для 1,42 млн.

На Київщині світло повернули майже мільйону домогосподарств, а на Одещині — 812,8 тисячі.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади продовжують працювати навіть у регіонах з активними бойовими діями. Відновлення мереж розпочинають одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

Джерело: ДТЕК

У ніч проти 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів серйозно пошкоджене обладнання, зокрема на двох об’єктах ДТЕК «Дніпровські електромережі».

З 19 по 25 жовтня фахівці компанії ДТЕК повернули електропостачання для понад 1,2 мільйона родин у Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через ворожі обстріли. Загалом за цей період енергетики повністю або частково відновили живлення жителям майже 800 населених пунктів.

У ніч проти 25 жовтня російський безпілотник атакував одне з вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Дрон влучив у вантажний автомобіль, у якому перебував працівник компанії Віталій Щербина. Чоловік загинув під час виконання службових обов’язків.

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