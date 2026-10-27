За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для понад 1,2 млн родин

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З 19 по 25 жовтня фахівці компанії ДТЕК повернули електропостачання для понад 1,2 мільйона родин у Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через ворожі обстріли. Загалом за цей період енергетики повністю або частково відновили живлення жителям майже 800 населених пунктів.

Найбільше відновлень зафіксовано на Донеччині, де світло повернули майже 500 тисячам родин, та на Дніпропетровщині — понад 307 тисячам осель. У Києві електропостачання відновили для 245,5 тисячі родин, на Одещині — майже для 113 тисяч, а на Київщині — для понад 112 тисяч родин. Ремонтні бригади розпочинають роботи одразу після отримання дозволу та доступу до об'єктів від ЗСУ та ДСНС.

Джерело: Група ДТЕК.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичному та нафтогазовому секторах України, передусім у прифронтових і прикордонних регіонах. 26 жовтня зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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