W ciągu tygodnia pracownicy DTEK przywrócili dostawy prądu do ponad 1,2 mln gospodarstw domowych

W dniach od 19 do 25 października specjaliści firmy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 1,2 miliona gospodarstw domowych w Kijowie, a także w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu w wyniku wrogich ostrzałów. Ogółem w tym okresie pracownicy sektora energetycznego całkowicie lub częściowo przywrócili zasilanie mieszkańcom prawie 800 miejscowości.

Najwięcej przypadków przywrócenia zasilania odnotowano w obwodzie donieckim, gdzie przywrócono prąd do prawie 500 tysięcy rodzin, oraz w obwodzie dniepropetrowskim — do ponad 307 tysięcy gospodarstw domowych. W Kijowie przywrócono dostawy energii elektrycznej dla 245,5 tys. rodzin, w obwodzie odeskim — dla prawie 113 tys., a w obwodzie kijowskim — dla ponad 112 tys. rodzin. Ekipy remontowe rozpoczynają prace natychmiast po uzyskaniu zezwolenia i dostępu do obiektów od Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Państwowej Służby Ratowniczej.

Źródło: Grupa DTEK.

Wojska rosyjskie nadal atakują sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i przygranicznych. 26 października odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

Rano 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Odcięcie prądu dotknęło dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które wprowadzono na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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