W działaniu serwisów elektronicznych Państwowej Służby Podatkowej doszło do poważnej awarii

W działaniu serwisów elektronicznych Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy występują zakłócenia. W szczególności podatnicy zgłaszają brak dostępu do Elektronicznego Gabinetu oraz problemy z uzyskaniem danych dotyczących rejestracji faktur podatkowych.

27 października Państwowa Służba Podatkowa poinformowała o zakończeniu prac technicznych w swoich systemach i oświadczyła, że „usługi elektroniczne i cyfrowe działają w trybie normalnym”.

Jednak podatnicy nadal zgłaszają problemy z dostępem do usług elektronicznych. W szczególności użytkownicy nie mogą zalogować się do Elektronicznego Gabinetu, a także skarżą się na brak danych dotyczących rejestracji faktur podatkowych.

W związku z tym obywatele i przedstawiciele biznesu zwracają się do Państwowej Służby Podatkowej o udzielenie oficjalnego wyjaśnienia dotyczącego działania serwisów. Wzywają również do wyjaśnienia, jak postępować w przypadku niedostępności systemu oraz czy problemy techniczne zostaną uwzględnione, aby uniknąć kar za niewywiązanie się z obowiązków podatkowych w wyznaczonych terminach.

Na długotrwałe zakłócenia w działaniu Elektronicznego Gabinetu zwrócił uwagę przewodniczący komisji finansowej Rady Najwyższej Danyło Hetmantsev. Jak twierdzi, otrzymuje liczne zgłoszenia od podatników, którzy od soboty informują o problemach z serwisem.

„Szanowni nowi szefowie Państwowej Służby Podatkowej, otrzymuję dziesiątki zgłoszeń od podatników dotyczących problemów z działaniem Elektronicznego Gabinetu od soboty. Proszę o natychmiastowe przywrócenie prawidłowego działania serwisu oraz poinformowanie obywateli o przyczynach długotrwałej awarii oraz terminach jej usunięcia” – napisał Danyło Hetmantsev na Telegramie.

Wcześniej Państwowa Służba Podatkowa poinformowała, że w weekendy będą prowadzone prace konserwacyjne, w związku z czym szereg usług będzie tymczasowo niedostępnych.

Wówczas poproszono podatników, aby „zadbali o odpowiednie rozplanowanie zasobów i czasu w celu wypełnienia obowiązków podatkowych”.

Jednocześnie użytkownicy nadal zgłaszają zakłócenia. W momencie pojawienia się skarg nie przedstawiono oficjalnego wyjaśnienia dotyczącego przyczyn długotrwałej awarii, terminów przywrócenia działania Elektronicznego Gabinetu ani procedury postępowania podatników w takiej sytuacji.

Świadczą o tym liczne zgłoszenia użytkowników na stronie Państwowej Służby Podatkowej na Facebooku.

Wcześniej użytkownicy zgłaszali możliwe problemy techniczne w działaniu aplikacji mobilnej „Rezerv+”. W związku z doniesieniami o awariach zaleca się Ukraińcom, aby z wyprzedzeniem zadbali o papierowe kopie dokumentów ewidencji wojskowej, tak aby mieć je pod ręką w przypadku tymczasowej niedostępności serwisu.

Czytaj nas na