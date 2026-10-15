У роботі Резерв+ стався технічний збій

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Користувачі повідомляють про можливі технічні проблеми в роботі мобільного застосунку «Резерв+». На тлі повідомлень про збої українцям рекомендують заздалегідь подбати про паперові копії військово-облікових документів, щоб мати їх під рукою в разі тимчасової недоступності сервісу.

«Резерв+» — це мобільний застосунок Міністерства оборони України, за допомогою якого військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть переглядати свої військово-облікові дані й отримувати електронний військово-обліковий документ.

Водночас станом на момент підготовки матеріалу немає підтвердженої інформації про причини можливого збою, його масштаб і тривалість. Також потребує офіційного уточнення, чи вплинули технічні проблеми на доступ користувачів до електронних військово-облікових документів.

Щоб уникнути труднощів у разі тимчасової недоступності застосунку, користувачам рекомендують заздалегідь подбати про доступ до своїх документів.

Зокрема, електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» можна завчасно завантажити або роздрукувати, щоб мати його копію поза застосунком.

Водночас перед використанням паперової копії варто перевірити чинні вимоги до військово-облікових документів і порядок їх пред’явлення.

Отже, користувачам «Резерв+» радять заздалегідь підготувати паперові копії документів на випадок технічних проблем. Офіційно підтверджених даних про причини та масштаби можливого збою наразі немає.

Раніше у застосунку «Резерв+» знову можна було оформити відстрочки, пов’язані з інвалідністю. Йдеться про випадки, коли інвалідність стосується самого військовозобов’язаного, його дитини або батьків. Роботу сервісу відновили після завершення технічних робіт у системах Мінсоцполітики.

Якщо підстава для відстрочки підтверджується автоматично, користувач може оформити її без особистого звернення до територіального центру комплектування. Про це повідомило Міністерство оборони України.

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