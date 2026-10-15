В работе «Резерв+» произошел технический сбой

Пользователи сообщают о возможных технических проблемах в работе мобильного приложения «Резерв+». На фоне сообщений о сбоях украинцам рекомендуют заранее позаботиться о бумажных копиях военно-учетных документов, чтобы иметь их под рукой в случае временной недоступности сервиса.

«Резерв+» — это мобильное приложение Министерства обороны Украины, с помощью которого военнообязанные, призывники и резервисты могут просматривать свои военно-учетные данные и получать электронный военно-учетный документ.

В то же время на момент подготовки материала нет подтвержденной информации о причинах возможного сбоя, его масштабах и продолжительности. Также требует официального уточнения, повлияли ли технические проблемы на доступ пользователей к электронным военно-учетным документам.

Чтобы избежать затруднений в случае временной недоступности приложения, пользователям рекомендуется заранее позаботиться о доступе к своим документам.

В частности, электронный военно-учетный документ в «Резерв+» можно заранее скачать или распечатать, чтобы иметь его копию вне приложения.

В то же время перед использованием бумажной копии следует проверить действующие требования к военно-учетным документам и порядок их предъявления.

Таким образом, пользователям «Резерв+» рекомендуют заранее подготовить бумажные копии документов на случай технических проблем. Официально подтвержденных данных о причинах и масштабах возможного сбоя пока нет.

Ранее в приложении «Резерв+» снова можно было оформить отсрочки, связанные с инвалидностью. Речь идет о случаях, когда инвалидность касается самого военнообязанного, его ребенка или родителей. Работа сервиса возобновилась после завершения технических работ в системах Минсоцполитики.

Если основание для отсрочки подтверждается автоматически, пользователь может оформить её без личного обращения в территориальный центр комплектования. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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