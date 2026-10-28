В работе электронных сервисов Государственной налоговой службы произошел масштабный сбой

В работе электронных сервисов Государственной налоговой службы Украины наблюдаются перебои. В частности, налогоплательщики сообщают о недоступности «Электронного кабинета» и проблемах с получением данных о регистрации налоговых накладных.

27 октября Государственная налоговая служба сообщила о завершении технических работ в своих системах и заявила, что «электронные сервисы и цифровые услуги работают в штатном режиме».

Однако налогоплательщики продолжают сообщать о проблемах с доступом к электронным сервисам. В частности, пользователи не могут войти в «Электронный кабинет», а также жалуются на отсутствие данных о регистрации налоговых накладных.

В связи с этим граждане и представители бизнеса просят ГНС предоставить официальное разъяснение относительно работы сервисов. Они также призывают объяснить, как действовать в случае недоступности системы и будут ли учтены технические проблемы, чтобы избежать штрафных санкций за невыполнение налоговых обязательств в установленные сроки.

На длительные перебои в работе «Электронного кабинета» обратил внимание председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, он получает многочисленные обращения от налогоплательщиков, которые сообщают о проблемах с сервисом с субботы.

«Уважаемые новые руководители ГНС, я получаю десятки обращений от налогоплательщиков по поводу проблем с работой Электронного кабинета с субботы. Прошу немедленно наладить работу и проинформировать людей о причинах длительного сбоя в работе сервиса и сроках его устранения», — написал Даниил Гетманцев в Telegram.

Ранее Государственная налоговая служба предупредила, что в выходные дни будут проводиться плановые работы, из-за которых ряд сервисов временно не будет работать.

Тогда налогоплательщиков попросили «позаботиться о перераспределении ресурсов и времени для обеспечения выполнения налоговых обязательств».

В то же время пользователи по-прежнему сообщают о перебоях. На момент появления жалоб официального объяснения причин длительного сбоя, сроков возобновления работы «Электронного кабинета» и порядка действий налогоплательщиков в такой ситуации не предоставлено.

Об этом свидетельствуют многочисленные обращения пользователей на странице ГНС в Facebook.

До этого пользователи сообщали о возможных технических проблемах в работе мобильного приложения «Резерв+». На фоне сообщений о сбоях украинцам рекомендуют заранее позаботиться о бумажных копиях военно-учетных документов, чтобы иметь их под рукой в случае временной недоступности сервиса.

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