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Новости Украина

В четырёх районах Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

UA NEWS 01 Ноября 2026 18:08
В четырёх районах Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии

В Броварском, Вышгородском, Бучанском и Бориспольском районах Киевской области 1 ноября по решению «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии.

«Это не предусмотренные графиками ограничения, поэтому прогнозировать продолжительность отключений пока невозможно. В других районах действуют стабилизационные отключения», — сообщили в ДТЭК.

Абонентов, у которых сейчас есть электроэнергия, призывают потреблять её осознанно и экономно.

Об этом компания «ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщила в Facebook

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов по энергетическим объектам и постоянные атаки на энергосистему

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате ударов без электричества остались более 650 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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