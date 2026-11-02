Корецкий обсудил с еврокомиссаром Кос вопрос о вступлении Украины в ЕС

В понедельник, 2 ноября, премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел беседу с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Стороны обсудили продвижение Украины на пути к вступлению в Европейский Союз, а также вопросы международной финансовой поддержки.

«Обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос ускорение выполнения промежуточных ориентиров, определенных в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС, и открытие остальных переговорных кластеров. На этой неделе ожидаем публикации ежегодного отчета Европейской комиссии по вопросам расширения», — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе беседы уделили работе совместной с Еврокомиссией рабочей группы IBAR Task Force. Она была создана по договоренности президента Украины Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Её главная задача сейчас — ускорить выполнение промежуточных критериев по переговорному кластеру 1 «Основы», что является необходимым условием для дальнейшего продвижения переговорного процесса о вступлении после открытия кластеров. К этой работе мы также привлекаем народных депутатов и представителей Офиса президента», — пояснил Корецкий.

Также Кос и Корецкий обсудили вопросы международной финансовой поддержки и прогресс в выполнении программ МВФ и Ukraine Facility.

Об этом сообщается со ссылкой на сообщение главы правительства в Telegram.

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