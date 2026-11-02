科雷茨基与欧盟委员科斯就乌克兰加入欧盟一事进行了讨论

11月2日星期一，乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基与欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯举行了会谈。 双方就乌克兰加入欧盟的进程以及国际财政支持等问题交换了意见。

“我与欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯讨论了加快落实欧盟入盟谈判进程中确定的阶段性基准，以及开启其余谈判章节的问题。 本周，我们期待欧盟委员会发布关于扩大的年度报告，”声明中写道。

会谈期间，双方特别关注了与欧盟委员会联合成立的IBAR特别工作组的工作。该工作组是根据乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩达成的协议而成立的。 “该工作组当前的主要任务是加快落实谈判模块1‘基础’的中期标准，这是在各模块开启后推动入盟谈判进程的必要条件。 我们还将邀请议员和总统办公室的代表参与这项工作，”科雷茨基解释道。

此外，科斯与科雷茨基还讨论了国际财政支持问题，以及国际货币基金组织（IMF）和“乌克兰融资机制”（Ukraine Facility）相关计划的执行进展。

据报道，此消息引用了政府首脑在Telegram上的帖子。

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