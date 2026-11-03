2026年11月2日晚，在基辅近郊的彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡，一处私人住宅附近爆发了大规模冲突和抗议活动。 官方称该处是国民卫队某部队的“临时驻扎点”。而抗议者则声称，此处是非法拘禁男性的场所，实际上是一处酷刑室。

这场自发抗议始于社交媒体和当地Telegram频道上开始流传的消息（特别是来自一名自称是医生的女性），称该建筑内非法关押并折磨着被征召入伍者和军人。 据称，这些人被蒙着头运送至此，且建筑内关押着40余名身受重伤的人员。一段视频进一步加剧了事态紧张，视频中一名士兵抱怨身体疼痛，身上还留有疑似遭殴打的痕迹。

愤怒的军人亲属和当地居民封锁了出口，并开始猛砸大楼的大门。随后与警方爆发了冲突。 从该区域内，警方作为回应喷射了泡沫和催泪瓦斯，随后传来了枪声，烟雾弹也相继爆炸。抗议者将一辆国民卫队的大巴和几辆警车彻底砸毁。

国民卫队司令亚历山大·皮夫嫩科少将赶赴事发现场。深夜，总统办公室主任基里尔·布达诺夫也抵达现场以平息事态。 如预料的那样，执法部门否认了关于“秘密酷刑室”或非法扣押平民人质的说法。 据国民卫队“亚速”旅代表称，该建筑内有被动员人员及擅自离开部队（即加入“自由军”）的现役军人，他们正在那里等待后续部署。 与此同时，布达诺夫承认“此类房屋很多”，暗示该问题已呈大规模蔓延之势，且当局对此了如指掌。截至目前，相关刑事案件已立案，调查工作正在进行中。

昨天在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生了什么？关于秘密关押（很可能是非法）男性的场所问题究竟有多严峻？ 布达诺夫究竟为何亲赴现场，以及从这一事件中应得出哪些关键结论？UA.News向专家们征询了意见。详情请见我们的报道。

社会正处于极其艰难的状态，陷入了抑郁且充满攻击性的精神错乱之中：乌克兰政治研究所所长鲁斯兰·博尔特尼克

我认为，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡发生的这一事件中，不过是火花溅到了洒出的汽油上，随后才引来形形色色的人。有人是来取暖的，也有人试图扑灭这场大火。 社会中已经积聚了巨大的、极具攻击性的负面能量，针对的是中央军事委员会的滥用职权、强制征兵，以及个别将军和部队指挥官的滥用职权行为。 我们看到大量关于违纪行为、殴打民众等视频。社会对这一类人以及此类行为本身怀有刻骨的憎恨。

这就是整体背景——洒出的燃料至今仍躺在人们脚下。而叠加在这一情况之上的，恐怕是某些被俘人员具体的个人经历：他们的亲属组织了私人急救车前来接应。 此外，由于基辅遭受的袭击，乌克兰社会内部日益加剧的抑郁情绪也叠加在了这一背景下。 我们看到，人们常常处于断电、断暖的状态，生活在持续的威胁之下。这种状况同样可能演变为暴动，而它也与当时发生的事情交织在一起。 所有这些因素交织在一起——我们目睹了斗殴、骚乱，实际上是暴乱。我们还看到了国家警察的无所作为或效率低下，他们显然无力维持秩序。

鉴于布达诺夫特别负责内部安全事务，这甚至引发了与某些机构领导层——特别是曾占据该大楼的那部分机构——之间的某种竞争。结果，我们实际上根本不知道那里究竟发生了什么。 有充分理由认为，这些人被非法拘禁。而且，这再次导致国家声誉受损、公众对国家的信任受挫，部分执法机构和安全部门的权威受到损害，特别是那些在前线作战的部队。 此外，这还为俄罗斯的宣传提供了“绝佳”素材，助长了针对乌克兰的信息攻势。

从这一事件中应得出哪些教训？首先，必须在军队中进行全面整顿。德拉帕蒂已着手开展相关工作，但必须在所有军事单位中全面推行。其次，必须恢复军事司法体系。 我们目前虽有权限有限的军事警察，但我们需要一个完整的军事惩教体系，以及专门关押因违反军事纪律或犯有军事罪行的人员的场所，使其与其他人员隔离。 军事检察官、军事法庭——这完全是一个独立的体系。我们需要彻底重建曾经被摧毁的军事司法体系。因为无论从法律还是政治角度来看，平民都无权审判军人。

骚乱期间发生的事情表明，人权和乌克兰法律遭到了侵犯：由于非法限制人身自由和殴打行为，导致与执法机构发生冲突。这是一个非常令人担忧的信号。 但我认为，彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的这起事件不会演变为系统性暴动。不过，我们正处于社会忍耐力的极薄边缘。 由于战争和俄罗斯的入侵，社会正处于极其艰难的境地，陷入了抑郁且充满攻击性的心理状态。



如果国家将公民视为农奴，公民就完全不会有捍卫这个国家的意愿："第三部门"中心主任安德烈·佐洛塔廖夫

彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的骚乱事件确实极具代表性。 还记得弗拉迪耶夫卡吗？正是从弗拉迪耶夫卡开始，亚努科维奇政权的巨大麻烦便接踵而至。尽管当时“地区党”的人还自我安慰说“我们未来10年的计划都已安排妥当”。但“安娜”已经把油洒出来了。 遗憾的是，无论有人如何声称这是挑衅，或是说那位女医生是冒牌货等等，这些事件都具有非常具体的实质意义。 这位女士持有行医执照，在整形外科诊所工作，但作为医生，她曾宣誓遵守希波克拉底誓言。根据调查信息，所谓“这是挑衅”以及“救护车是假的”等说法均与事实不符。

即使确实存在某些“诱导”的成分，但非法拘禁公民、殴打、虐待以及敲诈勒索等事实依然存在。而这一事实需要进行法律评估。归根结底，事实就是有人被非法拘禁。 这一点无人会质疑——这是第一点。第二点——必须调查当时现场究竟发生了什么。那里是否真的有人死亡？死者又被转移到了何处？这些问题应由国家调查局（DBR）的调查人员来解答。但我对此深表怀疑。

彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡事件的主要威胁在于另一方面。 毫无疑问，这场战术危机将像几个月前在利沃夫发生的那样被平息。但这表明，大规模的爆发可能随时发生。 问题在于，这个国家已经演变为学术界所称的“国家犯罪化”——即国家机构开始像黑手党集团一样运作。而对此，却无人愿意采取任何行动。

必须承认，布达诺夫亲临现场这一点值得肯定。但我们并未听到任何明智之举，能够将局势转向国家与社会之间关于动员方式及双方关系的真正对话。 只有一如既往的套话……考虑到布达诺夫怀有政治野心，这一点尤为耐人寻味。这是可以理解的。但同样显而易见的是，作为泽连斯基团队的一员，他必须像其他人一样步调一致。

从中能得出什么结论？迟早，这种情况可能会导致对国家而言灾难性的事件。人们看在眼里，也明白在心里。如果国家将本国公民视为农奴，公民们就不会有任何意愿拿起武器来保卫这个国家。 在不明战因的情况下，他们绝不会愿意冒生命危险。而这在不久的将来，可能会以极其强烈的“回旋镖”形式反噬我国许多人。

彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的

局势让特勤部门始料未及：政治分析师安德烈·维吉林斯基

关于彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件——我们必须认识到，我们所处的时代特性要求对事件进行综合评估。 每个人都身处自己的信息泡沫中，只关注那些映入眼帘的信息。有人看到一个半死不活的男孩被带走，有人看到布达诺夫，还有人看到手持武力工具的年轻人。 还有人看到了退伍军人。每个人都形成了自己的印象。因此，通常能呈现全貌的并非我们所说的“内部调查”，而是经过全面调查、并通过证词和证据核实的版本——而这需要时间。

现在谈谈事件本身。 我们可以推测，此类场所——媒体称之为“被征召人员的地下监狱”——可能被登记为某些军事单位的公务场所。哪些内容可以作为事实来讨论？我们看到那里关押着人。 已证实，这些人要么属于应征入伍对象，要么此前已被征召入伍但擅自离开了部队。他们的外貌，恐怕可以被视为处于不适当环境中的人应有的样子。 能否断言此类房屋数量众多，且被关押在其中的人都呈现出同样的状态？我们尚不清楚。但如果这些人被剥夺了与亲属联系的机会，通信受到限制，那么这本身就构成了立案侦查的依据。 而且，这些人所处的状况，恐怕可以被描述为对他们的不当对待——毕竟他们是拥有尊严和权利的个体。

此后发生的一切，很可能让我们的反间谍机构感到措手不及。 如果我们接受这样一种说法，即这些事件并非完全自然发生，而只是营造出一种突发事件的假象，那么，这可能是在为后续阶段做某种准备。 目前，特勤部门正在调查此事。而我们所见到的，仅限于公开信息。一辆救护车抵达现场。车上有一名律师，似乎还有一名向他求助的人——即其中一名被拘留者的事实婚姻配偶。 随后TikTok博主和媒体纷纷赶到，事件开始引发热议。至于那位女性——老实说，我很少见到有护士会跪在地上，谈论行政当局，拍摄视频——简而言之，在各个层面上都表现得如此积极主动。 当然，到了晚上，就有消息称她似乎并不是护士，而且根本不存在这样的急救服务。 但在接收信息的那一刻，考虑到媒体的报道方式，一切听起来完全不同：救护车抵达了，人们被扣留着，40名男子，全都受了伤，医护人员被拒之门外，人们惊愕不已。 因此，人群开始围拢过来。事件本身在信息空间中迅速传播，而关于该人物的澄清或更正则出现在稍后。

随后，一个男孩出现在公众视野中。这一幕仿佛汇集了乌克兰社会曾经经历过的所有经典桥段："被钉在十字架上的男孩"的形象，那个被带出来的孩子，以及布达诺夫与他交谈的场景。 后来才发现，那个男孩其实是自己爬进去的，据说他表现得嚣张，还骂脏话，而且很可能没在那里待太久。但舆论的画面已经定型：孩子、女人——这些都是能激起社会波澜的元素。 随后又出现了一个新元素——一段关于那个孩子的视频在网络上疯传。视频中，她看起来好像被扣留的时间比之前被带走的成年男子还要长。

人群仍在聚集。夜幕降临，人们情绪高涨，这一切持续了很久。唯一缺的只是一点火花。 而这样的导火索确实出现了——特别是向警察投掷鸡蛋以及对军人使用武力。因此，如果我们逐一分析这一事件发展的各个阶段，我认为随着时间的推移，我们会发现相当多的人可能是怀着特定目的采取行动的。 有时，仅需几名此类人员，就能让原本只是旁观的群众逐渐卷入事件之中。 抗议理论及其协调方法与实践都预设了领导者的作用，随后人群和冲突便开始按照自身的逻辑发展。

给人一种印象是，那栋关押过人的建筑本身确实存在。而且，极有可能存在违法行为的迹象，这些需要执法部门予以证实。 但凡涉及信息宣传、吸引关注、传播信息、发表评论等一切活动，其性质可能截然不同：这些可能是经过协调、精心策划的行动，本应或可能导致规模大得多的冲突，甚至造成人员伤亡。 因为如果执法人员遭到袭击，如果他们的生命受到威胁，那么局势完全有可能升级为字面意义上的武装冲突。

现在谈谈总统办公室主任及其在此情况下的职权问题。 在我看来，问题并不在于他的职权范围。关键在于，其他参与者——国民卫队指挥官以及赶到现场的其他官员——未能平息事态。 因此，必须有一位具有权威的人士现身，即使他从形式上来说并未被授予相应的职权。他赶到现场，是为了弄清楚发生了什么。而这位人士的到来实属万幸。在此背景下，形式上的职权并不特别重要。 重要的是，无论是抗议者还是执法人员，都将布达诺夫的出现及其呼吁视为具有足够权威性，从而避免了事态进一步升级。

至于后续行动、法律评估、事件定性以及调查相关人员及其参与方式等问题，则是另一回事了。那位女性究竟是不是护士？ 那些前来的人究竟是谁？是谁散布了信息？这一切仍有待查明。



戒严令并不废除法治和人权：政治学家马克西姆·贡恰连科

彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件——对社会而言是一个令人不安的征兆，但尚不能将其完全定性为有组织的暴动或预谋的挑衅。事实摆在眼前：已确认发生过武力冲突、人员送医以及当局的反应。 关于“酷刑”的指控，以及此类场所是否确实存在于乌克兰境内，仍需进行法律评估。当前对社会而言最关键且最具影响力的议题是：人们被关押在这些场所的合法性、条件及原因，以及其权利是否得到保障。 戒严状态并不能免除国家对合法性及尊重人权这一核心价值观的要求。此类案例因其不透明性以及初期缺乏充分沟通，正按照“军人与平民”的界限分裂社会。 双方的指责是相互的：平民方面对体制的有罪不罚感到愤慨，军方方面则认为这破坏了公众对军队的信任。当然，此类情况既助长了敌对势力的宣传，也给了国内政治对手可乘之机。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫赶赴事发现场，

正说明了此事的政治敏感性。 在此情况下选择他担任调解人堪称最佳人选之一，因为他既是政府代表（与文职领域相关），又是前总参谋部情报总局局长（与军方相关）。 除了亲自到场外，他还可能呼吁对这一事件进行调查，但对我们而言，关键在于调查结果以及对违规行为的问责。

与弗拉迪耶夫卡抗议事件的相似之处在于一点：社会对体制存在有罪不罚现象的感受、对司法的不信任，以及试图靠自身力量解决问题的倾向。 如果公众发现有人试图掩盖违法行为，或者利用相关人员的身份为其开脱或提供庇护，这种相似性将变得完全一致。不过目前，鉴于事件引发的广泛关注，这种情景不太可能发生。

事件本身并非国家面临的主要风险。更糟糕的情况是，由此导致公众对国家失去信任。如果当局启动独立调查，对事实作出严格的法律评估，并公布调查结果，危机便能得到控制。 但如果公众得到的不是解答，而是指责，此类事件将具有更大的动荡潜力。

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