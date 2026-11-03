Wieczorem 2 listopada 2026 roku w Pietropawłowskiej Borszczagowce pod Kijowem doszło do zakrojonych na szeroką skalę starć i protestów w pobliżu prywatnego domu. Oficjalnie podano, że jest to „tymczasowy punkt stacjonowania” jednej z jednostek wojskowych Gwardii Narodowej. Protestujący twierdzili natomiast, że jest to miejsce nielegalnego przetrzymywania mężczyzn i w rzeczywistości sala tortur.

Spontaniczna demonstracja rozpoczęła się po tym, jak w mediach społecznościowych i na lokalnych kanałach Telegramu zaczęły krążyć informacje (w szczególności od kobiety, która przedstawiła się jako lekarka) o tym, że w budynku nielegalnie przetrzymywani i torturowani są zmobilizowani i żołnierze. Twierdzono, że ludzi przywożono z workami na głowach, a wewnątrz przebywa ponad 40 osób z ciężkimi obrażeniami. Oliwy do ognia dodało nagranie przedstawiające jednego z żołnierzy, który skarżył się na ból i miał ślady prawdopodobnych pobić.

Oburzeni krewni żołnierzy i lokalni mieszkańcy zablokowali wyjazdy i zaczęli wyważać bramy budynku. Doszło do starć z policją. Z terenu w odpowiedzi rozpyłano pianę i gaz łzawiący, a później rozległy się strzały i wybuchły granaty dymne. Protestujący całkowicie zdemolowali autobus Gwardii Narodowej oraz kilka radiowozów.

Na miejsce zdarzenia przybył dowódca Gwardii Narodowej, generał major Oleksandr Pivnenko. Później w nocy, aby opanować sytuację, przybył szef Biura Prezydenta, Kyrylo Budanow. Siły porządkowe, zgodnie z oczekiwaniami, zaprzeczają informacjom o „tajnej salie tortur” czy nielegalnym przetrzymywaniu cywilnych zakładników. Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli korpusu Gwardii Narodowej „Azow” w budynku przebywali zmobilizowani oraz żołnierze, którzy samowolnie opuścili jednostkę (tj. przeszli do rezerwy) i oczekiwali tam na dalszy przydział. Jednocześnie Budanow przyznał, że „takich budynków jest wiele”, sugerując, że problem ma charakter masowy i władze doskonale o nim wiedzą. Obecnie wszczęto postępowania karne, a czynności śledcze trwają.

Co wydarzyło się wczoraj w Petropawliwskiej Borszczagowce, jak poważny jest problem tajnych ośrodków przetrzymywania (najprawdopodobniej nielegalnych) mężczyzn, dlaczego tak naprawdę Budanow przybył na miejsce i jakie kluczowe wnioski należy wyciągnąć z tej historii? Serwis UA.News zwrócił się do ekspertów z prośbą o komentarze. Więcej szczegółów — w naszym artykule.

Społeczeństwo znajduje się w niezwykle trudnym stanie, w depresyjnej i agresywnej psychozy: dyrektor Ukraińskiego Instytutu Polityki Rusłan Bortnik

Myślę, że w tej sytuacji na Petropawliwskiej Borszczagowce po prostu iskra trafiła na rozlany benzynę, a potem na miejsce pożaru przybiegli różni ludzie. Ktoś, by się ogrzać, a ktoś, próbując ugasić ten pożar. W społeczeństwie nagromadził się ogromny, niezwykle agresywny i negatywny potencjał związany z nadużyciami ze strony TCC, przymusową mobilizacją, a także nadużyciami poszczególnych generałów i dowódców oddziałów. Widzimy bardzo wiele nagrań przedstawiających nieprzepisowe zachowania, pobicia ludzi itp. Społeczeństwo zaciekle nienawidzi tej grupy ludzi oraz samego charakteru takich działań.

To ogólne tło – rozlane paliwo, które wciąż znajduje się pod naszymi stopami. A na tę sytuację nałożyła się, jak sądzę, konkretna osobista historia niektórych z tych osób, które zostały zatrzymane, a ich krewni zorganizowali przyjazd prywatnej karetki pogotowia. Na to wszystko nałożyła się również historia narastającej depresji w ukraińskim społeczeństwie spowodowanej atakami na Kijów. Widzimy, że ludzie często siedzą bez prądu, bez ogrzewania, żyją w ciągłym zagrożeniu. Ta sytuacja również może przerodzić się w bunt i ona również nałożyła się na to, co się działo. Wszystko to zbiegło się w czasie – i byliśmy świadkami bójek, zamieszek, a właściwie pogromu. Widzieliśmy również bierność lub nieefektywność Policji Narodowej, która okazała się niezdolna do zaprowadzenia porządku.

Ponieważ Budanow odpowiada między innymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, pojawia się tu nawet pewna rywalizacja z kierownictwem niektórych struktur – w szczególności tej części, która zajmowała ten budynek. W rezultacie w zasadzie nie wiemy, co tam naprawdę się wydarzyło. Istnieją poważne podstawy, by sądzić, że ludzie byli przetrzymywani niezgodnie z prawem. I znowu: w rezultacie nadszarpnięto reputację, zaufanie do państwa, autorytet części organów ścigania i struktur siłowych, w tym również tych, które walczą na froncie. Ponadto stworzono „doskonały” temat dla rosyjskiej propagandy, służący wzmocnieniu ataków informacyjnych na Ukrainę.

Jakie wnioski należy wyciągnąć z tej sytuacji? Po pierwsze, konieczne jest przeprowadzenie pełnej kontroli w armii. Drapati już rozpoczął takie działania, ale należy je przeprowadzić we wszystkich jednostkach wojskowych. Po drugie, konieczne jest przywrócenie wymiaru sprawiedliwości wojskowej. Obecnie dysponujemy policją wojskową o ograniczonych uprawnieniach, ale potrzebujemy pełnoprawnego systemu więziennictwa wojskowego, specjalnych ośrodków, w których osoby zatrzymane za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa lub przestępstwa wojskowe będą przetrzymywane oddzielnie od pozostałych. Prokuratorzy wojskowi, sądy wojskowe – to wszystko stanowi odrębny świat. Musimy całkowicie przywrócić system, który kiedyś został zniszczony – system wymiaru sprawiedliwości wojskowej. Ponieważ osoby cywilne nie mogą osądzać wojskowych ani z prawnego, ani z politycznego punktu widzenia.

To, co miało miejsce podczas zamieszek, świadczy o naruszeniu praw człowieka i ustawodawstwa Ukrainy: w wyniku bezprawnego ograniczenia wolności i pobicia doszło do starć z organami ścigania. To bardzo niepokojący sygnał. Nie sądzę jednak, by ta historia w Pietropawłowskiej Borszczagowce przerodziła się w systemowy bunt. Znajdujemy się jednak na bardzo cienkiej granicy społecznej wytrzymałości. Społeczeństwo znajduje się w niezwykle trudnym stanie, w depresyjnej i agresywnej psychozy spowodowanej wojną i rosyjską inwazją.



Jeśli państwo traktuje obywateli jak poddanych, obywatele nie będą mieli żadnej chęci, by bronić tego państwa: dyrektor centrum „Trzeci Sektor” Andrij Zolotariow

Sprawa buntu w Pietropawłowskiej Borszczagowce jest rzeczywiście bardzo znamienna. Pamiętacie Wradijewkę? To właśnie od Wradijewki zaczęły się wielkie kłopoty dla władz Janukowycza. Chociaż wtedy regionaliści uspokajali się, mówiąc, że „u nas wszystko jest zaplanowane na 10 lat do przodu”. Ale Annuśka już rozlała olej. Niestety, te wydarzenia – niezależnie od tego, co ktoś by tam nie mówił o prowokacji, o tym, że lekarka jest fałszywa itp. – mają całkiem konkretne znaczenie. Ta kobieta posiada dyplom, pracuje w klinice chirurgii plastycznej, ale jako lekarka złożyła przysięgę Hipokratesa. A według informacji śledztwa twierdzenia, że to prowokacja i że karetka pogotowia jest fałszywa, nie odpowiadają rzeczywistości.

Nawet gdyby istniały elementy prowokacji, to i tak pozostaje fakt bezprawnego przetrzymywania obywateli, pobicia, znęcania się oraz wymuszania pieniędzy. A ten fakt wymaga oceny prawnej. Co z tego wynika? Faktem jest, że ludzi przetrzymywano. Nikt nie będzie się z tym spierał – to po pierwsze. Po drugie – konieczne jest zbadanie, co dokładnie się tam działo. Czy rzeczywiście byli tam zabici i gdzie ich podziali? Na te pytania muszą odpowiedzieć śledczy DBR. Mam jednak poważne wątpliwości.

Główne zagrożenie związane z tym, co wydarzyło się w Petropawliwskiej Borszczagowce, leży gdzie indziej. Z pewnością ten kryzys taktyczny zostanie zażegnany tak samo, jak sytuacja, która miała miejsce we Lwowie kilka miesięcy temu. Pokazuje to jednak, że w każdej chwili może dojść do wybuchu na wielką skalę. Problem polega na tym, że kraj przekształcił się w coś, co w nauce nazywa się „kryminalizacją państwa” – kiedy instytucje państwowe zaczynają działać jak syndykat mafijny. I nikt nie chce nic z tym zrobić.

Trzeba oddać Budanowowi sprawiedliwość za to, że przybył na miejsce. Nie usłyszeliśmy jednak nic sensownego, co mogłoby skierować sytuację na tor prawdziwego dialogu między państwem a społeczeństwem na temat metod mobilizacji oraz relacji między nimi. Tylko kolejna, rutynowa retoryka… Jest to szczególnie wymowne, biorąc pod uwagę, że Budanow ma ambicje polityczne. To zrozumiałe. Ale równie zrozumiałe jest to, że jest on członkiem zespołu Zełenskiego i musi trzymać się wytycznych, tak jak wszyscy.

Jaki z tego wniosek? Prędzej czy później taka sytuacja może doprowadzić do wydarzeń fatalnych w skutkach dla państwa. Ludzie wszystko widzą i wszystko rozumieją. Jeśli państwo traktuje własnych obywateli jak poddanych, obywatele nie będą mieli najmniejszej ochoty bronić tego państwa z bronią w ręku. Nie będą mieli żadnej chęci ryzykować własnego życia, nie rozumiejąc, o co walczą. A to w najbliższym czasie może obrócić się bardzo potężnym bumerangiem dla wielu osób w naszym kraju.



Sytuacja w Pietropawłowskiej Borszczagowce stała się niespodzianką dla służb specjalnych: analityk polityczny Andrij Wigirinski

Jeśli chodzi o wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce – należy wychodzić z założenia, że specyfika czasów, w których żyjemy, wymaga kompleksowej oceny wydarzeń. Każdy z nas znajduje się we własnej bańce informacyjnej i wyłapuje te informacje, które wpadają mu w oczy. Ktoś widział chłopca, którego wyprowadzano na wpół żywego. Ktoś widział Budanowa. Ktoś widział młodych mężczyzn z narzędziami do stosowania przemocy fizycznej. A ktoś widział weteranów. I każdy wyrobił sobie własne wrażenie. Dlatego pełny obraz sytuacji zazwyczaj nie wynika z tego, co nazywamy dochodzeniem służbowym, ale z wersji wydarzeń, która została w pełni zbadana, zweryfikowana zeznaniami i dowodami — a to wymaga czasu.

A teraz co do samego zdarzenia. Możemy mówić o tym, że takie miejsca – w mediach nazywane podziemnymi więzieniami dla zmobilizowanych – mogły być zarejestrowane jako pomieszczenia służbowe określonych jednostek wojskowych. O czym możemy mówić jako o fakcie? Widzieliśmy, że przebywali tam ludzie. Potwierdzono, że były to osoby, które albo podlegały mobilizacji, albo zostały już wcześniej zmobilizowane i samowolnie opuściły jednostki wojskowe. Ich wygląd zewnętrzny z pewnością można było ocenić jako charakterystyczny dla osób przebywających w nieodpowiednich warunkach. Czy można powiedzieć, że takich budynków jest wiele i że każda osoba tam przetrzymywana wygląda tak samo? Tego nie wiemy. Jeśli jednak tym osobom nie daje się możliwości skontaktowania się z bliskimi, ogranicza się komunikację, to już stanowi to podstawę do wszczęcia postępowania karnego. I najprawdopodobniej osoby te znajdują się w sytuacji, którą można scharakteryzować jako niewłaściwe traktowanie – jako osób posiadających godność i prawa.

Wszystko, co wydarzyło się później, najprawdopodobniej stało się niespodzianką dla naszych organów kontrwywiadowczych. A jeśli przyjmiemy hipotezę, że wydarzenia te nie miały w pełni naturalnego charakteru, a jedynie stwarzały wrażenie spontaniczności, to być może chodziło o pewne przygotowania do kolejnych etapów. Obecnie służby specjalne badają tę sprawę. My widzieliśmy jedynie to, co trafiło do przestrzeni publicznej. Przyjechała karetka pogotowia. Był tam adwokat, była też podobno osoba, która zwróciła się do niego o pomoc – cywilna żona jednego z zatrzymanych. Pojawili się użytkownicy TikToka, media, zaczęła się głośna dyskusja. A ta kobieta – szczerze mówiąc, nieczęsto spotykam pielęgniarkę, która klęka, opowiada o władzy wykonawczej, nagrywa filmy – jednym słowem, działa tak aktywnie pod każdym względem. A potem, oczywiście, już wieczorem pojawiła się informacja, że rzekomo nie jest ona pielęgniarką, a taka służba pogotowia ratunkowego w ogóle nie istnieje. Jednak w momencie odbioru informacji, biorąc pod uwagę sposób, w jaki przedstawiały ją media, wszystko brzmiało zupełnie inaczej: przyjechała karetka, ludzie są przetrzymywani, 40 mężczyzn, wszyscy z obrażeniami, nie wpuszczają lekarzy, ludzie są w szoku. W związku z tym wokół tego zdarzenia zaczyna gromadzić się tłum. Samo zdarzenie rozprzestrzenia się w przestrzeni informacyjnej, a sprostowania lub wyjaśnienia dotyczące tej osoby pojawiają się dopiero później.

Potem pojawił się u nas chłopiec. Przypominało to już zbiór wszystkich kanonów, przez które kiedyś przechodziło społeczeństwo ukraińskie: wizerunek „ukrzyżowanego chłopca”, dziecko, które wyprowadzają, z którym rozmawia Budanow. A potem okazuje się, że chłopiec sam się tam wdrapał, rzekomo zachowywał się bezczelnie, przeklinał i prawdopodobnie nie przebywał tam długo. Ale obraz już się ukształtował: dziecko, kobieta – elementy, które wzburzają społeczeństwo. Potem pojawia się jeszcze jeden element – filmy z dzieckiem, które rozchodzą się po sieci. Na nich wygląda tak, jakby przetrzymywano ją dłużej niż dorosłych mężczyzn, których wyprowadzano wcześniej.

Tłum wciąż się gromadzi. Jest noc, ludzie są rozgorączkowani, a wszystko to trwa długo. Brakowało tylko iskry. I takie iskry się pojawiły — w szczególności rzucanie jajkami w funkcjonariuszy policji oraz użycie siły wobec żołnierzy. Dlatego jeśli mówimy o każdym z etapów rozwoju tych wydarzeń, myślę, że z czasem znajdziemy sporą liczbę osób, które mogły działać w określonym celu. Czasami wystarczy kilka takich osób, aby tłum, który po prostu stoi obok, stopniowo angażował się w wydarzenia. Teorie protestów, metody i praktyki ich koordynacji zakładają rolę przywódczą, po czym tłum i starcia zaczynają żyć własnym życiem.

Wydaje się, że sam fakt istnienia budynku, w którym przetrzymywano ludzi, jest całkowicie realny. I najprawdopodobniej istnieją tam oznaki naruszeń prawa, które organy ścigania muszą udowodnić. Jednak wszystko, co dotyczyło wsparcia informacyjnego, przyciągania uwagi, rozpowszechniania informacji, komentowania itp., mogło mieć inny charakter: skoordynowanych, zaplanowanych działań, które miały lub mogły doprowadzić do starć na znacznie większą skalę, w tym z ofiarami śmiertelnymi. Gdyby bowiem funkcjonariusze organów ścigania zostali zaatakowani, gdyby ich życie znalazło się w niebezpieczeństwie, jest całkiem możliwe, że wszystko mogłoby przerodzić się w starcie z użyciem broni w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Przejdźmy teraz do kwestii dotyczącej szefa Biura Prezydenta i jego uprawnień w tej sytuacji. Moim zdaniem nie chodzi tu tyle o jego uprawnienia. Chodzi o to, że inni uczestnicy tego procesu – szef Gwardii Narodowej i inni urzędnicy, którzy przybyli na miejsce – nie zdołali uspokoić sytuacji. Dlatego musiała pojawić się osoba ciesząca się autorytetem, nawet jeśli formalnie nie posiadała odpowiednich uprawnień. Przybyła na miejsce, aby zorientować się, co się dzieje. I to szczęście, że ta osoba przybyła. W tym kontekście formalne uprawnienia nie miały szczególnego znaczenia. Ważne jest to, że zarówno protestujący, jak i funkcjonariusze uznali pojawienie się Budanowa i jego apele za na tyle autorytatywne, by nie dopuścić do dalszej eskalacji.

Wszystko, co dotyczy dalszych działań, oceny prawnej, kwalifikacji zdarzeń oraz wyjaśnienia, kto i w jaki sposób był w to zaangażowany – to już osobna historia. Czy ta kobieta była pielęgniarką, czy nie? Kim byli ci młodzi ludzie, którzy przychodzili? Kto rozpowszechniał informacje? To wszystko trzeba jeszcze wyjaśnić.

Stan

wojenny nie znosi praworządności i praw człowieka: politolog Maksym Gonczarenko

Wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce to niepokojący sygnał dla społeczeństwa, ale nie można ich w pełni nazwać zorganizowanym buntem ani zaplanowaną prowokacją. Istnieją fakty: potwierdzone starcia z użyciem siły, hospitalizacje oraz reakcja władz. Twierdzenia o „torturach” oraz ogólnie o istnieniu takich obiektów na terytorium Ukrainy wymagają jeszcze oceny prawnej. Najważniejszym i budzącym obecnie największy oddźwięk tematem dla społeczeństwa jest legalność, warunki i przyczyny przebywania ludzi w takich obiektach oraz przestrzeganie ich praw. Stan wojenny nie znosi wymogów legalności i poszanowania praw człowieka jako centralnej wartości dla państwa. Takie przypadki, ze względu na swoją nieprzejrzystość i brak odpowiedniej komunikacji na początku, dzielą społeczeństwo według zasady „wojskowi – cywile”. Zarzuty są tu wzajemne: ze strony cywilów – oburzenie bezkarnością systemu, ze strony wojskowych – podważenie zaufania do armii. Oczywiście takie sytuacje działają na korzyść zarówno wrogiej propagandy, jak i wewnętrznych przeciwników politycznych.



O politycznej wrażliwości tego wydarzenia świadczy przybycie szefa Urzędu Prezydenta, Kirilla Budanowa, na miejsce zdarzenia. Wybór właśnie jego na mediatora w tej sytuacji jest jednym z najlepszych, ponieważ jest on zarówno przedstawicielem władzy (co kojarzy się ze sferą cywilną), jak i byłym szefem Głównego Zarządu Wywiadu (co kojarzy się z wojskiem). Oprócz samej obecności może on wezwać do przeprowadzenia kontroli w związku z tym incydentem, jednak kluczowe znaczenie będą miały dla nas wyniki śledztwa oraz pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenia.

Podobieństwa do protestów we Wradijewcu widać w jednym: poczuciu bezkarności systemu ze strony społeczeństwa, braku zaufania do wymiaru sprawiedliwości oraz próbie samodzielnego rozwiązania sprawy. Paralela ta może stać się pełna, jeśli opinia publiczna dostrzeże próbę zatuszowania wykroczenia lub wybielenia czy ochrony osób zaangażowanych ze względu na ich status. Jednak obecnie, ze względu na rozgłos, taki scenariusz jest mało prawdopodobny.

Samo zdarzenie nie stanowi głównego zagrożenia dla państwa. Gorszym scenariuszem jest utrata zaufania do niego w konsekwencji. Jeśli władze zainicjują niezależne dochodzenie, dokonają surowej oceny prawnej faktów i upublicznią wyniki – uda się opanować kryzys. Jeśli jednak zamiast odpowiedzi społeczeństwo otrzyma jedynie oskarżenia, takie incydenty będą miały znacznie większy potencjał destabilizujący.

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