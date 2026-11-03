Вечером 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке, что под Киевом, возле частного дома вспыхнули масштабные столкновения и протесты. Официально отмечалось, что это «временный пункт дислокации» одной из воинских частей Нацгвардии. Протестующие же заявляли, что это место незаконного содержания мужчин и фактически пыточная.

Стихийный протест начался после того, как в соцсетях и на местных Telegram-каналах стала распространяться информация (в частности, от женщины, представившейся врачом) о том, что в здании незаконно удерживают и пытают мобилизованных и военных. Утверждалось, что людей привозили с мешками на головах, а внутри находятся более 40 человек с тяжёлыми травмами. Масла в огонь подлило видео с одним из бойцов, который жаловался на боль и имел следы вероятных побоев.

Возмущённые родственники военных и местные жители заблокировали выезды и начали выбивать ворота здания. Начались столкновения с полицией. С территории в ответ распыляли пену и слезоточивый газ, впоследствии раздавались выстрелы и взрывались дымовые шашки. Протестующие полностью разгромили автобус Нацгвардии и несколько полицейских автомобилей.

На место событий прибыл командующий НГУ генерал-майор Александр Пивненко. Позже ночью для урегулирования ситуации приехал глава Офиса президента Кирилл Буданов. Правоохранители, как и ожидалось, опровергают информацию о «тайной камере пыток» или незаконном удержании гражданских заложников. По заявлению представителей корпуса НГУ «Азов», в здании находились мобилизованные и военнослужащие, которые самовольно покинули часть (то есть ушли в СЗЧ) и ожидали там дальнейшего распределения. Вместе с тем Буданов признал, что «таких домов много», намекая на то, что проблема носит массовый характер и властям о ней прекрасно известно. На данный момент возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

Что произошло вчера в Петропавловской Борщаговке, насколько остро стоит проблема с тайными пунктами содержания (скорее всего, незаконного) мужчин, зачем на самом деле на место приехал Буданов и какие ключевые выводы из этой истории стоит сделать? Издание UA.News обратилось за комментариями к экспертам. Подробнее — в нашем материале.

Общество находится в крайне тяжелом состоянии, в депрессивном и агрессивном психозе: директор Украинского института политики Руслан Бортник

Я думаю, что в этой ситуации на Петропавловской Борщаговке просто искра попала на разлитый бензин, а потом уже к пожару прибежали разные люди. Кто-то — чтобы погреться, а кто-то — пытаясь потушить этот пожар. В обществе накопился огромный, крайне агрессивный, негативный потенциал в отношении злоупотреблений ТЦК, принудительной мобилизации, а также злоупотреблений отдельных генералов и командиров подразделений. Мы видим очень много видео с нарушениями устава, избиениями людей и т. п. И общество яростно ненавидит эту категорию людей и сам тип такой деятельности.

Это общий фон — разлитое топливо, которое до сих пор находится под ногами. И на эту ситуацию наложилась, по-видимому, конкретная личная история некоторых из тех людей, которых захватили, а их родственники организовали приезд частной скорой медицинской помощи. Также наложилась история прогрессирующей депрессии внутри украинского общества из-за ударов по Киеву. Мы видим, что люди часто сидят без света, без тепла, живут под постоянной угрозой. Эта ситуация также может вылиться в бунт, и она тоже наложилась на то, что происходило. Всё это совпало — и мы увидели драки, беспорядки, фактически погром. Мы также увидели бездействие или неэффективность Национальной полиции, которая оказалась неспособной навести порядок.

Поскольку Буданов отвечает, в частности, и за внутреннюю безопасность, здесь возникает даже определенная конкуренция с руководством некоторых структур — в частности, той части, которая занимала это здание. А в результате мы, по сути, и не знаем, что там на самом деле произошло. Есть серьезные основания полагать, что людей удерживали незаконно. И опять же: в результате подорваны репутация, доверие к государству, авторитет части правоохранительных органов и силовых структур, в том числе и тех, которые воюют на фронте. Кроме того, создан «отличный» сюжет для российской пропаганды, для усиления информационных атак на Украину.

Какие выводы нужно сделать из этой ситуации? Во-первых, необходимо провести полную ревизию в армии. Драпатый уже начал такую работу, но её нужно провести во всех воинских частях. Во-вторых, необходимо восстановить военную юстицию. У нас сейчас есть военная полиция с ограниченными полномочиями, но нам нужна полноценная военно-пенитенциарная система, специальные места, где будут содержаться люди, совершившие преступления против безопасности государства или военные преступления, отдельно от остальных. Военные прокуроры, военные суды — это весь отдельный мир. Нам нужно полностью восстановить систему, которая когда-то была разрушена — систему военной юстиции. Потому что гражданские не могут судить военных ни с юридической, ни с политической точки зрения.

То, что произошло во время беспорядков, свидетельствует о нарушении прав человека и законодательства Украины: из-за незаконного ограничения свободы и избиений произошли столкновения с правоохранительными органами. Это очень тревожный сигнал. Но я не думаю, что эта история в Петропавловской Борщаговке превратится в системный бунт. Однако мы находимся на очень тонком лезвии общественного терпения. Общество находится в крайне тяжелом состоянии, в депрессивном и агрессивном психозе из-за войны и российского вторжения.



Если государство относится к гражданам как к крепостным, у граждан не будет никакого желания защищать это государство: директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Дело с бунтом на Петропавловской Борщаговке действительно очень показательно. Помните Врадиевку? Именно с Врадиевки начались большие неприятности для власти Януковича. Хотя тогда «регионалы» успокаивали себя тем, что «у нас на 10 лет вперёд всё расписано». Но Аннушка уже разлила масло. К сожалению, эти события — кто бы что ни говорил о провокации, о том, что врач не настоящая, и т. д. — имеют вполне конкретный смысл. У этой женщины есть диплом, она работает в клинике пластической хирургии, но как врач она давала клятву Гиппократа. И, по информации следствия, утверждения о том, что это провокация и что скорая помощь поддельная, не соответствуют действительности.

Даже если и были элементы провокации, всё равно имеется факт незаконного удержания граждан, избиения, издевательств, вымогательства денег. И этот факт требует правовой оценки. Что остаётся в сухом остатке? Есть факт, что людей удерживали. С этим никто спорить не будет — это во-первых. Во-вторых — необходимо расследовать, что именно там происходило. Действительно ли там были погибшие и куда их дели? На эти вопросы должны ответить следователи ГБР. Но у меня есть большие сомнения.

Главная угроза того, что произошло на Петропавловской Борщаговке, заключается в другом. Безусловно, этот тактический кризис уладят так же, как и ситуацию, которая произошла во Львове несколько месяцев назад. Но это показывает, что масштабный взрыв может произойти в любой момент. Проблема в том, что страна превратилась в то, что в науке называют «криминализацией государства» — когда государственные институты начинают действовать как мафиозный синдикат. И с этим никто ничего не хочет делать.

Надо отдать должное Буданову за то, что он приехал на место. Но ничего такого разумного, что могло бы повернуть ситуацию в сторону настоящего диалога между государством и обществом о методах мобилизации, об отношениях между ними, мы не услышали. Лишь очередная, дежурная риторика... Это особенно показательно, учитывая, что у Буданова есть политические амбиции. Это понятно. Но так же понятно, что он является членом команды Зеленского и должен идти в строю, как и все.

Какой из этого вывод? Рано или поздно такая ситуация может привести к фатальным для государства событиям. Люди всё видят и всё понимают. Если государство относится к собственным гражданам как к крепостным, у граждан не будет ни малейшего желания защищать это государство с оружием в руках. Не будет никакого желания рисковать собственной жизнью, не понимая, за что они воюют. И это в ближайшее время может обернуться очень мощным бумерангом для многих в нашей стране.



Ситуация в Петропавловской Борщаговке стала неожиданностью для спецслужб: политический аналитик Андрей Вигиринский

Что касается событий в Петропавловской Борщаговке — нужно исходить из того, что специфика времени, в котором мы живём, предполагает комплексную оценку событий. Каждый человек находится в своей информационной пузыре и улавливает ту информацию, которая попадается ему на глаза. Кто-то видел мальчика, которого выводили полуживым. Кто-то видел Буданова. Кто-то видел молодых людей со средствами физического воздействия. А кто-то видел ветеранов. И у каждого сложилось своё впечатление. Поэтому полную картину обычно даёт не то, что мы называем служебным расследованием, а версия, исследованная в полном объёме, проверенная показаниями и доказательствами — а для этого нужно время.

Теперь о самом событии. Мы можем говорить о том, что такие места — в СМИ их называют подпольными тюрьмами для мобилизованных — могли быть оформлены как служебные помещения определенных воинских подразделений. О чём мы можем говорить как о факте? Мы видели, что там находились люди. Было подтверждено, что это лица, которые либо подлежали мобилизации, либо уже были ранее мобилизованы и самовольно покинули воинские части. Их внешний вид, вероятно, был таким, который можно оценить как внешний вид людей, находящихся в ненадлежащих условиях. Можно ли говорить, что таких домов много и что каждый человек, которого там удерживают, выглядит так же? Мы этого не знаем. Но если этим людям не дают возможности связаться с родными, ограничивают коммуникацию, то это уже основание для возбуждения уголовного дела. И, наверное, эти люди находятся в состоянии, которое можно охарактеризовать как ненадлежащее обращение с ними — как с личностями, обладающими достоинством и правами.

Всё, что произошло потом, скорее всего, стало неожиданностью для наших контрразведывательных органов. И если мы допускаем версию о том, что события носили не совсем естественный характер, а лишь создавали впечатление стихийности, то, возможно, речь шла об определённой подготовке к следующим этапам. Сейчас спецслужбы расследуют эту историю. Мы же видели только то, что попадало в публичное пространство. Приехала машина скорой помощи. Там был адвокат, была, вроде бы, и женщина, которая обратилась к нему за помощью — гражданская жена одного из задержанных. Появились тиктокеры, СМИ, начался резонанс. И эта женщина — я, честно говоря, не часто встречаю медсестру, которая становится на колени, рассказывает об исполнительной власти, записывает видео — одним словом, настолько активно действует во всех смыслах. А потом, конечно, уже вечером появилось сообщение о том, что она, оказывается, и не медсестра, и такой службы скорой помощи не существует. Но в момент восприятия информации, учитывая то, как её подавали СМИ, всё звучало совсем иначе: приехала машина скорой помощи, людей удерживают, 40 мужчин, все с травмами, медиков не пускают, люди в шоке. Соответственно, вокруг этого начинает собираться толпа. Само событие распространяется по информационному пространству, а опровержения или уточнения относительно личности появляются уже позже.

Потом у нас появился мальчик. Это уже напоминало совокупность всех клише, которые украинское общество когда-то переживало: образ «распятого мальчика», ребёнок, которого выводят, с которым общается Буданов. А потом выясняется, что мальчик сам туда залез, якобы вел себя дерзко, ругался и, вероятно, долго там не находился. Но картинка уже сформировалась: ребенок, женщина — элементы, которые возмущают общество. Затем появляется ещё один элемент — видео с ребёнком, которые распространяются по сети. На них она выглядит так, будто её удерживали дольше, чем взрослых мужчин, которых выводили ранее.

Толпа продолжает собираться. Ночь, люди разгорячены, всё это длится долго. Не хватало лишь искры. И такие искры были — в частности, бросание яиц в сотрудников полиции и применение силы к военнослужащим. Поэтому, если мы говорим о каждом из этапов развития этого события, я думаю, что со временем мы найдем немалое количество людей, которые могли действовать с определенной целью. Иногда достаточно нескольких таких человек для того, чтобы толпа, просто стоящая рядом, постепенно вовлекалась в события. Теории протестов, методики и практики их координации предполагают лидерскую роль, после чего толпа и столкновения начинают жить собственной жизнью.

Складывается впечатление, что сам факт существования дома, где удерживали людей, — вполне реальный. И, скорее всего, там есть признаки правонарушений, которые правоохранители должны доказать. Но всё, что касалось информационного сопровождения, привлечения внимания, распространения информации, комментариев и т. п., могло носить иной характер: скоординированных, спланированных действий, которые должны были или могли привести к столкновениям гораздо большего масштаба, в том числе с человеческими жертвами. Потому что если бы правоохранителей атаковали, если бы их жизни угрожала опасность, вполне возможно, что всё могло перерасти в столкновение с применением оружия в буквальном смысле этого слова.

Теперь к вопросу о руководителе Офиса президента и его полномочиях в этой ситуации. На мой взгляд, дело не столько в его полномочиях. Дело в том, что другие участники процесса — руководитель Нацгвардии и другие должностные лица, прибывшие на место, — не смогли успокоить ситуацию. Поэтому должен был появиться человек, обладающий авторитетом, даже если формально он не наделен соответствующими полномочиями. Он приехал на место, чтобы разобраться, что происходит. И это счастье, что этот человек прибыл. В данном контексте формальные полномочия не имели особого значения. Важно, что и протестующие, и сотрудники восприняли появление Буданова и его призывы как достаточно авторитетные, чтобы не допускать дальнейшей эскалации.

Все, что касается дальнейших действий, правовой оценки, квалификации событий и расследования того, кто и как был вовлечен — это уже отдельная история. Была ли эта женщина медсестрой или нет? Кто те молодые люди, которые приходили? Кто распространял информацию? Все это еще предстоит выяснить.



Военное положение не отменяет законность и права человека: политолог Максим Гончаренко

События в Петропавловской Борщаговке — тревожный симптом для общества, но полноценно назвать их организованным бунтом или спланированной провокацией нельзя. Есть факты: подтвержденные силовые столкновения, госпитализации и реакция властей. Утверждения о «пытках» и вообще о существовании таких объектов на территории Украины еще требуют правовой оценки. Принципиальная и наиболее резонансная тема для общества сейчас — законность, условия и причины пребывания людей на таких объектах и соблюдение их прав. Военное положение не отменяет требований законности и соблюдения прав человека как центральной ценности для государства. Такие случаи, из-за своей непрозрачности и отсутствия адекватной коммуникации на начальном этапе, разделяют общество по принципу «военные — гражданские». И претензии здесь взаимны: со стороны гражданских — возмущение безнаказанностью системы, со стороны военных — подрыв доверия к армии. Конечно, такие ситуации играют на руку как вражеской пропаганде, так и внутренним политическим оппонентам.



О политической чувствительности события свидетельствует прибытие руководителя ОП Кирилла Буданова на место происшествия. Выбор его в качестве посредника в этой ситуации — один из лучших, ведь он является и представителем власти (что ассоциируется с гражданской сферой), и бывшим начальником ГУР (ассоциация с военными). Помимо самого присутствия, он может призвать к проведению проверок по данному инциденту, но ключевыми для нас будут результаты расследования и ответственность за нарушения.

Параллели с протестами во Врадиевке прослеживаются в одном: ощущение безнаказанности системы со стороны общества, недоверие к правосудию и попытка уладить всё своими силами. Параллель может стать полной, если общественность увидит попытку скрыть правонарушение, либо оправдать или защитить причастных из-за их статуса. Однако сейчас, из-за резонанса, такой сценарий маловероятен.

Само событие — не главный риск для государства. Хуже всего — потеря доверия к нему как следствие. Если власть инициирует независимую проверку, даст жесткую правовую оценку фактам, обнародует результаты — кризис удастся локализовать. Если же вместо ответов общественность получит лишь обвинения, такие инциденты будут иметь гораздо больший дестабилизирующий потенциал.

Читай нас в