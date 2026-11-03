在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项还包括：停止对能源基础设施的袭击、解除对“粮食走廊”的封锁、交换战俘以及组织各国领导人会晤。

对乌克兰的安全保障

泽连斯基指出，首先，美方已经释放出“希望讨论乌克兰安全保障”的信号。此外，还将讨论“繁荣计划”（Prosperity Package）——即乌克兰重建方案。

“他们还与我们的团队讨论了我们希望在11月10日至11日阿布扎比会议上提出的议题。对我们来说，这些是优先事项，”总统表示。

他列举了和平谈判的4项优先事项，在他看来，这些也应当是所有理性人士最关注的核心问题。

第一是能源问题，即停火并阻止对能源和关键基础设施的袭击。

泽连斯基宣布的第二项优先事项是粮食问题，即解除对黑海的封锁——这关系到乌克兰、俄罗斯、非洲和亚洲其他国家以及乌克兰合作伙伴的切身利益。

“第三点。涉及乌克兰可以通过何种形式增加人员交换的数量。最好能实现‘所有人换所有人’，但至少需要找到办法，让人员交换和返乡进程更加密集，”总统指出。

泽连斯基将第四个方面定为筹备三方领导人级别的会晤，且欧洲必须出席。

“在这点上，我同意弗里德里希（梅尔茨——编者注）的观点：我们的看法一致。如果欧洲不以某种形式参与谈判，就不可能实现稳定和持久的和平，”他说。

俄罗斯关于安全保障的表态

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京的新闻秘书德米特里·佩斯科夫证实，俄罗斯、美国和乌克兰的三方会谈将于11月10日至11日在阿布扎比（阿联酋）举行。

据他透露，俄罗斯代表团将由普京的助手、俄罗斯军事历史协会（РВИО）主席弗拉基米尔·梅丁斯基率领。

“将讨论安全问题，特别是与安全保障相关的问题。这些保障只能是互惠的，”佩斯科夫在接受记者采访时表示。

他强调，欧洲代表将不会参与谈判，因为三方会谈机制并未包含这一安排。

“当然，迟早还是需要与欧洲人进行对话，因为讨论将涉及欧洲的安全体系以及未来的安全体系——这必然是解决冲突不可或缺的一部分。关键是要弄清楚该与谁对话，”佩斯科夫说道。

据总统办公室报道，这一消息援引了乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在柏林会见德国联邦总理弗里德里希·梅尔茨时的声明。

泽连斯基公布了阿布扎比三方会晤的具体时间。

美国总统唐纳德·特朗普宣布将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。据他称，此次会晤可能很快举行。

此前，西比加曾呼吁泽连斯基与普京会晤，以商讨和平事宜。

德国总理弗里德里希·梅尔茨表示，如果没有乌克兰的参与，美国和俄罗斯将无法就结束战争达成协议。

芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷在与弗拉基米尔·普京通电话时，向他转达了关于未来结束乌克兰战争谈判的消息。 俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫称，欧洲领导人表示弗拉基米尔·泽连斯基已准备好与克里姆林宫领导人进行直接谈判。

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