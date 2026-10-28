Зеленський назвав терміни тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі

Україна розраховує, що тристороння зустріч на рівні переговорних команд в Абу-Дабі відбудеться з 6 до 10 листопада. Про це заявив президент Володимир Зеленський після переговорів із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Водночас дата залежить від готовності американської сторони, а місце зустрічі ще можуть змінити через ситуацію на Близькому Сході.

Україна продовжує підготовку до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. За словами Володимира Зеленського, переговори планують провести до 10 листопада. Президент уточнив, що найбільш імовірний період — з 6 до 10 листопада. За словами глави держави, сторони детально обговорили дипломатичний процес і підготовку до майбутньої зустрічі. «Дуже детально ми проговорили сьогодні з Робом ситуацію в дипломатичному процесі. Багато речей зараз відбувається, триває підготовка зустрічі в тристоронньому форматі, яка запланована в Абу-Дабі», — сказав Зеленський.

Президент також висловив сподівання, що на заплановані переговори не вплине загострення ситуації на Близькому Сході. За його словами, можливі ескалаційні процеси в регіоні можуть ускладнити підготовку до зустрічі.

Дату чекають після виборів у США

Зеленський зазначив, що Україна очікує на готовність американської сторони продовжити переговорний процес. Він пов’язав визначення остаточної дати зустрічі з відповідями, які США мають надати після своїх виборів 4 листопада. «Ми чекаємо на американську сторону, ми сподіваємося, що вони будуть готові з усіма відповідями після їхніх виборів, і це зрозуміло, що після 4 листопада у нас буде дата», — заявив президент.

Отже, наразі Україна розраховує провести зустріч у період з 6 до 10 листопада, однак остаточна дата ще не визначена. Київ очікує на подальші кроки американської сторони, після чого має з’явитися більше ясності щодо графіка переговорів.

Чи можуть змінити місце зустрічі

За словами Зеленського, Абу-Дабі залишається запланованим місцем тристоронньої зустрічі, але його можуть змінити. Причиною можуть стати події на Близькому Сході та пов’язані з ними безпекові ризики.

Водночас президент наголосив, що не хотів би постійно переносити переговори або змінювати їхній графік. За його словами, важливо визначити конкретні дату й місце та дотримуватися домовленостей. «Місце зустрічі може бути змінено, однак ми не маємо змінювати дати так часто», — зазначив Зеленський.

Таким чином, підготовка до тристоронніх переговорів триває, але їхні остаточні параметри ще узгоджують. Україна очікує на відповіді США після 4 листопада й сподівається, що зустріч відбудеться до 10 листопада. Водночас можливе загострення на Близькому Сході залишається одним із чинників, які можуть вплинути на організацію переговорів. Про це він розповів на пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у середу.

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