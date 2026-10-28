Зеленский назвал сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

Украина рассчитывает, что трехсторонняя встреча на уровне переговорных команд в Абу-Даби состоится с 6 по 10 ноября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. В то же время дата зависит от готовности американской стороны, а место встречи ещё могут изменить из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Украина продолжает подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби. По словам Владимира Зеленского, переговоры планируется провести до 10 ноября. Президент уточнил, что наиболее вероятный период — с 6 по 10 ноября. По словам главы государства, стороны подробно обсудили дипломатический процесс и подготовку к предстоящей встрече. «Сегодня мы очень подробно обсудили с Робом ситуацию в дипломатическом процессе. Сейчас происходит многое, продолжается подготовка к встрече в трехстороннем формате, которая запланирована в Абу-Даби», — сказал Зеленский.

Президент также выразил надежду, что на запланированные переговоры не повлияет обострение ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, возможные эскалационные процессы в регионе могут осложнить подготовку к встрече.

Дату ждут после выборов в США

Зеленский отметил, что Украина ожидает готовности американской стороны продолжить переговорный процесс. Он связал определение окончательной даты встречи с ответами, которые США должны предоставить после своих выборов 4 ноября. «Мы ждем от американской стороны, мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после своих выборов, и, конечно, после 4 ноября у нас будет дата», — заявил президент.

Таким образом, на данный момент Украина рассчитывает провести встречу в период с 6 по 10 ноября, однако окончательная дата еще не определена. Киев ожидает дальнейших шагов американской стороны, после чего должна появиться большая ясность относительно графика переговоров.

Могут ли изменить место встречи

По словам Зеленского, Абу-Даби остается запланированным местом трехсторонней встречи, но его могут изменить. Причиной могут стать события на Ближнем Востоке и связанные с ними риски для безопасности.

В то же время президент подчеркнул, что не хотел бы постоянно переносить переговоры или менять их график. По его словам, важно определить конкретные дату и место и соблюдать договоренности. «Место встречи может быть изменено, однако мы не должны менять даты так часто», — отметил Зеленский.

Таким образом, подготовка к трехсторонним переговорам продолжается, но их окончательные параметры еще согласовываются. Украина ожидает ответа от США после 4 ноября и надеется, что встреча состоится до 10 ноября. В то же время возможное обострение ситуации на Ближнем Востоке остается одним из факторов, которые могут повлиять на организацию переговоров. Об этом он рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в среду.

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