Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina zamierza poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zelenski zaznaczył, że przede wszystkim strona amerykańska dała już sygnały, że „chce rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy”. Omówiony zostanie również Prosperity Package – pakiet odbudowy Ukrainy.

„Omawiają oni również z naszym zespołem kwestie, które chcemy poruszyć podczas spotkania w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi. Dla nas są to sprawy priorytetowe” – powiedział prezydent.

Wymienił cztery priorytety rozmów pokojowych, które jego zdaniem powinny być najważniejsze dla wszystkich rozsądnych ludzi.

Pierwszym z nich jest energetyka, a konkretnie zawieszenie ognia i zapobieganie atakom na infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę o znaczeniu krytycznym.

Drugim priorytetem, jaki ogłosił Zełenski, jest zboże, a co za tym idzie – odblokowanie Morza Czarnego, w czym zainteresowane są Ukraina, Rosja, inne kraje Afryki i Azji oraz partnerzy Ukrainy.

„Po trzecie. Chodzi o to, w jakim formacie Ukraina może zwiększyć liczbę wymian. Najlepiej byłoby, gdyby była to wymiana wszystkich na wszystkich, ale przynajmniej trzeba znaleźć sposób, aby wymiany i powroty ludzi do domów były intensywniejsze” – zaznaczył prezydent.

Czwartym aspektem, o którym wspomniał Zełenski, było przygotowanie spotkania na szczeblu przywódców w formacie trójstronnym, z obowiązkowym udziałem Europy.

„W tej kwestii zgadzam się z Friedrichem (Merzem – red.): mamy identyczną wizję. Nie może być stabilnego i trwałego pokoju, jeśli Europa nie zostanie włączona do negocjacji w takiej czy innej formie” – powiedział.

Rosja o gwarancjach bezpieczeństwa

Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, potwierdził, że trójstronne rozmowy między Rosją, USA i Ukrainą odbędą się w Abu Zabi (ZEA) w dniach 10–11 listopada.

Jak poinformował, na czele rosyjskiej delegacji stanie doradca Putina, przewodniczący Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego (RVIO) Władimir Medyński.

„Będą omawiane kwestie bezpieczeństwa. Kwestie związane z gwarancjami bezpieczeństwa. Mogą one być wyłącznie wzajemne” – oświadczył Pieskow w rozmowie z dziennikarzami.

Podkreślił, że przedstawiciele Europy nie wezmą udziału w rozmowach, ponieważ nie przewiduje tego trójstronny format.

„Wcześniej czy później, oczywiście, ponieważ mowa będzie o systemie bezpieczeństwa w Europie, o przyszłym systemie bezpieczeństwa, który z pewnością będzie nieodłączną częścią porozumienia, rozmowa z Europejczykami będzie konieczna. Trzeba tylko zrozumieć, z kim” – powiedział Pieskow.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wygłoszone podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Berlinie, jak przekazuje Biuro Prezydenta.

Zełenski podał terminy trójstronnego spotkania w Abu Zabi.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak powiedział, może ono odbyć się wkrótce.

Wcześniej Sibiga wezwał do spotkania Zełenskiego i Putina w celu omówienia kwestii pokoju.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że Stany Zjednoczone i Rosja nie będą w stanie uzgodnić zakończenia wojny bez udziału Ukrainy.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gar Søre podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem przekazali mu wiadomość dotyczącą przyszłych negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow twierdzi, że europejscy przywódcy poinformowali o gotowości Władimira Zełenskiego do bezpośrednich rozmów z szefem Kremla.

Czytaj nas na