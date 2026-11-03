根据乌克兰安全局提供的材料，法院判处一名俄罗斯联邦安全局（FSB）特工15年有期徒刑并没收其财产，该特工曾策划暗杀顿涅茨克州乌克兰安全局地区分局的一名负责人。 乌克兰反间谍人员提前揭露了俄罗斯特工机构的计划，并于今年4月逮捕了该嫌犯。

据调查显示，执行FSB任务的是一名当地出租车司机，他通过一位熟人被招募——该熟人曾是克拉马托尔斯克居民，于2014年迁往顿涅茨克州被临时占领的地区，并开始与俄罗斯特工机构合作。 该出租车司机因在Telegram频道的聊天群中发表反乌克兰言论而进入FSB的视野。

起初，该男子负责收集前线地区乌克兰军队及军事装备的部署信息。 在载客途中，他记录下国防军各部队的集结地点，随后通过在Google Maps上标注的方式将坐标传递出去。此后，其上线指派他策划暗杀一名乌克兰安全局（SBU）工作人员。

为执行这项任务，该特工对该军官进行了跟踪，追踪其行踪路线和所在位置。他以出租车司机为掩护，从自己的车内进行监视。

为了与FSB的联络人保持联系，该男子使用了一部专用手机。在执行侦察任务外出时，他将手机留在家中，藏在公寓地板上的一个特殊暗格里。

法院认定该特工犯有在战时状态下实施的叛国罪（乌克兰《刑法典》第111条第2款）。 调查工作由安全局（SBU）驻顿涅茨克州和卢甘斯克州总局的员工在顿涅茨克州检察院的程序指导下进行。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

这名来自扎波罗热的FSB特工被判处15年有期徒刑，并没收财产。

此前，乌克兰武装部队内部曾揭发一名FSB特工，该特工曾引导俄军对一支部队无人机操作员实施了袭击。

此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅拘留了一名18岁的敖德萨居民，该人涉嫌叛国罪。

在罗夫诺州，一名正准备在货运列车前方炸毁铁路轨道的FSB特工被判处15年监禁并没收财产。