在布科维纳地区，一名男子因非法开采近660立方米的沙子将面临审判

切尔诺夫策州检察院下属的专门环境检察院的检察官已向法院提交了针对一名49岁切尔诺夫策区居民的起诉书。 该男子被指控大规模非法开采地方级矿产资源，涉嫌违反《乌克兰刑法典》第240条第2款。 据检方指控，该案涉及在采石场范围外非法开采近660立方米的沙子。

据调查显示，该男子曾在沙矿提供挖掘机操作服务。与其签订服务合同的企业虽持有采砂特许许可，但仅限于指定区域内。 尽管许可证有限制，该男子仍在毗邻区域开采沙子并将其出售。

从2025年12月至2026年6月，他非法开采了近660立方米的沙子。

给环境造成的损失超过78万格里夫纳。 根据指控罪名，该男子可能面临最高三年有期徒刑。 切尔诺夫策州检察院通报了这一情况。 赫梅利尼茨基州查获价值近1.42亿格里夫纳的非法开采泥炭案。 在罗夫诺州，针对两名涉嫌非法琥珀交易的男子，检方已向法院提交了起诉书。 执法人员从其中一人处查获了超过19公斤、价值约37万格里夫纳的琥珀，另一人则被指控在里夫内自然保护区内非法开采琥珀。 此前，执法部门已向四名参与非法出口逾4.7吨乌克兰琥珀的团伙成员发出嫌疑通知。这些琥珀是冒充立陶宛产琥珀的名义被走私出境的。 赫梅利尼茨基市和区法院批准了针对四名有组织犯罪团伙成员的认罪协议，该团伙组织了一条将琥珀非法走私至土耳其的渠道。

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