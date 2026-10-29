На Рівненщині судитимуть чоловіків, які незаконно здобули бурштин у заповіднику

На Рівненщині до суду скерували обвинувальні акти щодо двох чоловіків, яких підозрюють у незаконних операціях із бурштином. В одного з них правоохоронці виявили понад 19 кг каміння вартістю близько 370 тисяч гривень, а іншого обвинувачують у незаконному видобуванні бурштину на території Рівненського природного заповідника.

Прокурори Сарненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох жителів Рівненщини. Їм інкримінують незаконне видобування, придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджена відповідними документами.

В одному з випадків правоохоронці виявили понад 19 кг бурштину різних фракцій під час огляду автомобіля Opel Combo.

За даними слідства, 30-річний житель Вараського району перевозив каміння у спеціально облаштованих сховках багажного відділення та салону автомобіля.

Згідно з висновками гемологічної експертизи, вартість вилученого бурштину становить близько 370 тисяч гривень. Документів, які підтверджували б законність його походження, чоловік не мав.

Іншого обвинуваченого, 36-річного жителя Рівненського району, підозрюють у незаконному видобуванні бурштину на території природно-заповідного фонду.

За даними слідства, чоловік разом із невстановленими особами займався незаконним промислом у лісовому масиві Рівненського природного заповідника, в адміністративних межах Старосільської громади на Сарненщині.

У прокуратурі наголошують, що використання заповідних територій для незаконного видобування бурштину порушує природоохоронне законодавство та створює загрозу збереженню унікальних природних комплексів.

Дії обох чоловіків кваліфікували за частиною 2 статті 240-1 Кримінального кодексу України — незаконні операції з бурштином, вчинені у значних розмірах або на території природно-заповідного фонду.

За інформацією прокуратури, обидва обвинувачені визнають вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях. У разі доведення вини їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП № 2 Сарненського РВП ГУНП у Рівненській області за оперативного супроводу СКП ВП № 2 Сарненського РВП ГУНП у Рівненській області.

У прокуратурі зазначили, що продовжуватимуть заходи для припинення незаконного видобутку бурштину та притягнення винних до відповідальності, зокрема у випадках правопорушень на територіях природно-заповідного фонду.

Про це повідомили в прокуратурі Рівненської області.

До цього правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми незаконного експорту понад 4,7 тонни українського бурштину. Каміння вивозили за кордон під виглядом бурштину з Литви.

Хмельницький міськрайонний суд затвердив угоди про визнання винуватості відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, які організували канал незаконного вивезення бурштину до Туреччини.

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