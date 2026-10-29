在罗夫诺州，将对在自然保护区内非法获取琥珀的男子提起诉讼

在里夫内州，针对两名涉嫌非法从事琥珀交易的男子，检方已向法院提交了起诉书。 执法人员从其中一人处查获了超过19公斤、价值约37万格里夫纳的琥珀，另一人则被指控在里夫内自然保护区内非法开采琥珀。

萨尔内地区检察院的检察官已将针对两名里夫内州居民的起诉书移交法院。他们被指控非法开采、购买、储存和运输琥珀，且这些琥珀的来源合法性未得到相关文件的证实。

在其中一起案件中，执法人员在检查一辆欧宝Combo轿车时，查获了超过19公斤不同规格的琥珀。

据调查显示，一名30岁的瓦拉斯基区居民将琥珀藏匿在汽车行李厢和车厢内专门改装的隐蔽处进行运输。

根据宝石鉴定结论，查获琥珀的价值约为37万格里夫纳。该男子未持有任何能证明其来源合法性的文件。

另一名被告——一名36岁的里夫内区居民——被怀疑在自然保护区内非法开采琥珀。

据调查显示，该男子与身份不明人员一同在里夫内自然保护区的林区从事非法开采活动，该区域位于萨尔尼区斯塔罗西尔斯基社区的行政辖区内。

检察院强调，利用自然保护区非法开采琥珀的行为违反了自然保护法律法规，并对独特自然生态系统的保护构成了威胁。

这两名男子的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第240-1条第2款——在自然保护区内或以较大规模进行的非法琥珀交易。

据检察院消息，两名被告均承认被指控的刑事犯罪事实。若罪名成立，他们将面临最高七年有期徒刑并没收财产的处罚。

本案的庭前调查由里夫内州警察总局萨尔内地区警察局第2分局调查处负责，并在里夫内州警察总局萨尔内地区警察局第2分局刑事调查处行动支援下进行。

检察院指出，将继续采取措施制止非法开采琥珀的行为，并将相关责任人绳之以法，特别是针对在自然保护区范围内实施违法行为的情况。

里夫内州检察院通报了这一消息。

此前，执法部门已向四名参与非法出口逾4.7吨乌克兰琥珀的团伙成员发出嫌疑通知。这些琥珀是冒充立陶宛产琥珀的名义被走私出境的。

赫梅利尼茨基市及区法院批准了针对四名有组织犯罪团伙成员的认罪协议，该团伙曾组织了一条向土耳其非法走私琥珀的渠道。

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