2026年11月2日至8日的磁暴：地磁预报及其对身体状况的影响

11月的前10天将呈现多变的地磁状况。本周预计地磁场将既有相对平静的时期，也会因太阳活动而出现中度至强度的地磁波动。

按日期划分的详细地磁状况预报

11月

2日（星期一）。预计地磁环境将保持平静。 太阳活动水平将保持较低，因此对天气敏感的人群会感到舒适。地磁状况评定为2分（绿色级别）。

11月3日（周二）。预计将出现3分（绿色级别）的轻微波动。这些波动不会构成威胁，但敏感人群在一天结束时可能会感到轻微疲劳或精力下降。

11月4日至5日（周三至周四）。 预计将出现4级（黄色等级）的中等强度地磁风暴。地磁活动增强可能引发头痛、血压波动、精神萎靡或易怒。

11月6日（周五）。地磁扰动将达到5级（红色预警，强磁暴）。 这是一次显著的爆发，不仅可能影响对天气敏感的人群，甚至可能影响那些通常对空间天气变化无动于衷的人。

11月7日至8日（周六至周日）。强度将在周六降至3级，周日降至2级。地磁场将逐渐趋于稳定，到周末结束时情况将完全恢复正常。

什么是磁暴



磁暴是指地球磁场因与太阳风流相互作用而产生的扰动。 当太阳发生强烈耀斑时，会向太空喷射出大量带电粒子，这些粒子会在1至3天内抵达地球大气层。 太阳等离子体与地球磁层相互作用会引发波动，其持续时间可能从数小时到连续数天不等， 并按0至9分的K指数（K-index）进行评估——这是衡量地球地磁活动水平及磁暴强度的国际指标。

0至2分的数值对应地磁场处于完全平静的状态。3分和4分则表明存在轻微或中度的扰动，这些扰动通常对大多数人和设备而言是难以察觉的。

从5级开始，即记录到地磁风暴（红色级别）。 5至6级的数值表明发生了中度太阳风暴，而7至9级的数值则意味着强、极强及极端级别的磁暴。

地磁风暴期间的建议

磁暴

期间，应监测血压，若患有高血压或心血管疾病，请将必要药物备在手边。此外，应减少身体负荷，在活动高峰期避免重体力劳动和压力。 需保持水分平衡，多喝水，并限制咖啡、能量饮料和酒精的摄入。此外，到户外呼吸新鲜空气很有益处，因为傍晚散步有助于血液吸氧，并能促进入睡。

来源：美国国家海洋和大气管理局空间天气预测中心（NOAA SWPC）。

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