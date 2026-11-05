乌克兰国际储备已增至超过490亿美元——乌克兰国家银行

截至2026年10月底，乌克兰国际储备增长了4.2%，截至11月1日，总额为490.7亿美元。 这一增长得益于来自国际合作伙伴的外汇流入，其规模超过了乌克兰国家银行的外汇净出售额以及该国的债务偿付额。

“根据初步数据，截至2026年11月1日，乌克兰国际储备为49 075.8百万美元。 10月份，由于来自国际合作伙伴的外汇流入超过了乌克兰国家银行的外汇净出售额以及该国以外币偿还的债务，外汇储备增长了4.2%”，该公告称。

乌克兰国家银行指出，10月份储备变动的主要影响因素是政府账户的资金流入以及国债利息支付和本金偿还。

当月，政府在乌克兰国家银行的外汇账户共收到36.9亿美元。其中：

32.8亿美元来自欧盟；

4.046亿美元——通过世界银行账户汇入。

此外，乌克兰还通过“乌克兰支持贷款”计划的国防款项，从欧盟获得了46亿美元。

乌克兰国家银行解释称，这些资金不会直接计入乌克兰的国际储备。但如果政府将其出售给国家银行以换取格里夫纳，储备将相应增加。

10月，政府将通过该计划获得的全部46亿美元兑换成了格里夫纳。

10月期间，乌克兰共拨付2.423亿美元用于偿付和清偿外币计价的国家债务，其中1.979亿美元已支付给世界银行。

此外，乌克兰还向国际货币基金组织支付了2.528亿美元。

决定国际储备规模的第二个重要因素是乌克兰国家银行在外汇市场上的操作。

根据资产负债表数据，10月乌克兰国家银行：

在外汇市场上卖出60.5亿美元；

购入0.4百万美元；

实现60.5亿美元的净外汇出售。

另一个因素是由于市场价值和汇率变动，以及其他因素的影响，导致金融工具重新估值。综合来看，这使乌克兰10月份的国际储备增加了2.044亿美元。

乌克兰国家银行总结称，当前的国际储备规模足以支付乌克兰未来4.2个月的进口费用。

乌克兰国家银行发布了这一消息。

需要指出的是，截至9月底，乌克兰国际储备减少了3.2%。截至10月1日，其规模为471亿美元。

当月，乌克兰国际储备减少了5%。

乌克兰国家银行8月份向国防部门拨付了近2.98亿格里夫纳。

关注我们在