Международные резервы Украины превысили 49 миллиардов долларов, — НБУ

Международные резервы Украины по итогам октября 2026 года увеличились на 4,2% и по состоянию на 1 ноября составили 49,07 млрд долларов. Рост обеспечили валютные поступления от международных партнеров, которые превысили объемы чистой продажи валюты Национальным банком и долговые выплаты страны.

«Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2026 года, по предварительным данным, составили 49 075,8 млн долл. США. В октябре они увеличились на 4,2% благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что на динамику резервов в октябре влияли прежде всего поступления на счета правительства и выплаты по обслуживанию и погашению государственного долга.

В течение месяца на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 3,69 млрд долларов. Из этой суммы:

3,28 млрд долларов — от Европейского Союза;

404,6 млн долларов — через счета Всемирного банка.

Кроме того, Украина получила 4,6 млрд долларов от Европейского Союза в рамках оборонного транша по программе Ukraine Support Loan.

В Нацбанке пояснили, что эти средства напрямую не зачисляются в международные резервы Украины. Однако в случае их продажи правительством Национальному банку в обмен на гривну резервы увеличиваются на соответствующую сумму.

В октябре правительство конвертировало в гривну все полученные по этой программе 4,6 млрд долларов.

В течение октября на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина направила 242,3 млн долларов. Из них 197,9 млн долларов было выплачено Всемирному банку.

Отдельно Украина выплатила 252,8 млн долларов Международному валютному фонду.

Вторым важным фактором, определявшим объем международных резервов, были операции Национального банка на валютном рынке.

Согласно балансовым данным, в октябре НБУ:

продал на валютном рынке 6,05 млрд долларов;

приобрел 0,4 млн долларов;

осуществил чистую продажу валюты на сумму 6,05 млрд долларов.

Еще одним фактором стала переоценка финансовых инструментов в связи с изменением их рыночной стоимости и валютных курсов, а также влияние других факторов. В совокупности это увеличило международные резервы Украины в октябре на 204,4 млн долларов.

В Национальном банке подвели итоги, что текущий объем международных резервов позволяет финансировать 4,2 месяца будущего импорта Украины.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Напомним, международные резервы Украины по итогам сентября сократились на 3,2%. По состоянию на 1 октября их объем составлял 47,1 млрд долларов США.

За месяц международные резервы Украины сократились на 5%.

НБУ в августе перечислил на нужды обороны почти ₴298 млн.

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