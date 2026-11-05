Из оккупированной Херсонской области удалось эвакуировать подростка, который уже пытался сбежать через Беларусь

Украинские государственные органы и общественные организации вернули 16-летнего подростка с временно оккупированной территории Херсонской области к матери.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, парень подвергался домашнему насилию и психологическому давлению со стороны отца, придерживающегося пророссийских взглядов, и решил сбежать самостоятельно, однако был задержан в Беларуси по требованию отца и помещен в детский приют.

Оккупационные власти требовали возвращения несовершеннолетнего на захваченные территории, однако благодаря оперативно оформленному заграничному паспорту для матери и проведению гуманитарных мероприятий подростка 31 октября успешно передали матери на подконтрольную Украине территорию. Возвращение состоялось благодаря совместной работе Офиса омбудсмена, МИД Украины, общественной организации «Humanity» и «Украинской сети за права ребенка».

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ранее из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули ещё 11 украинских детей.

Украина вернула с временно оккупированных территорий ещё четырёх детей в возрасте от шести до 15 лет. Среди них — мальчик, который несколько лет был разлучен с родителями, девочка, которую мать долго не могла забрать из-за потери документов, а также двое подростков, оказавшихся в оккупации без своих родных.

Из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули группу детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

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