+6° Киев +6° Варшава +23° Вашингтон
$ 45.46 € 51.1 zł 11.62
$ 45.46 € 51.1 zł 11.62
+6° Киев +6° Варшава +23° Вашингтон
Новости Украина

Военно-воздушные силы опровергли причастность своих военнослужащих к драке со смертельным исходом в Словакии

UA NEWS 05 Ноября 2026 19:12
Военно-воздушные силы опровергли причастность своих военнослужащих к драке со смертельным исходом в Словакии

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты и авиационный персонал не проходят обучение в Словакии.

Так он прокомментировал сообщения местных СМИ о смертельной драке между двумя украинцами в отеле словацкого города Тренчин.

По данным словацкой прессы, в ходе конфликта 53-летний мужчина ранил другого ножом. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Источник: РБК-Украина

В словацком городе Тренчин в отеле произошла драка между двумя украинскими военными. В результате инцидента 53-летний мужчина получил ножевые ранения и скончался по дороге в больницу.

Видео: В парламенте Армении произошла драка между депутатами.

На железнодорожной станции в Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами.

Читай нас в
Загружай наше приложение