Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты и авиационный персонал не проходят обучение в Словакии.

Так он прокомментировал сообщения местных СМИ о смертельной драке между двумя украинцами в отеле словацкого города Тренчин.

По данным словацкой прессы, в ходе конфликта 53-летний мужчина ранил другого ножом. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Источник: РБК-Украина

В словацком городе Тренчин в отеле произошла драка между двумя украинскими военными. В результате инцидента 53-летний мужчина получил ножевые ранения и скончался по дороге в больницу.

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