Видео: Мелания Трамп получила от Украины орден княгини Ольги

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец лично вручил первой леди США Мелании Трамп орден княгини Ольги.

Её наградили за весомый вклад в гуманитарную поддержку Украины и возвращение украинских детей.

Церемония состоялась в Белом доме во время мероприятия, посвященного установлению локального прекращения огня во временно оккупированных Олешках.

Мелания Трамп поблагодарила за награду и передала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом к миру.

В Белом доме представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев подарил первой леди США Мелании Трамп картину, которую нарисовала 11-летняя девочка, вывезенная из оккупированных Олешек в российский Туапсе. Это произошло во время встречи, посвященной гуманитарной операции по эвакуации людей из города. На мероприятии также присутствовали украинские представители — омбудсмен Дмитрий Лубинец и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп написала письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину. Она передала их украинской и российской делегациям во время встречи в Белом доме 5 ноября. Стороны обсуждали гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, которой предшествовало локальное прекращение огня.

5 ноября в Белом доме состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп. Мероприятие состоялось после локального прекращения огня и гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

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