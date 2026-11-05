У Виталия Кима заметили смарт-часы Garmin стоимостью более 20 тысяч гривен

На руке министра по делам ветеранов Украины Виталия Кима заметили черные смарт-часы американского бренда Garmin. Судя по внешнему виду, это может быть одна из моделей серии Fenix, предназначенная для спорта, активного отдыха и путешествий. Такие часы отслеживают физическую активность и показатели здоровья, а также обладают функциями GPS-навигации.

На часы Виталия Кима обратили внимание журналисты издания «Телеграф». По их предположениям, это может быть Garmin Fenix 6X в версии Sapphire или Pro. Также не исключено, что речь идет о предыдущей модели — Fenix 5X. Точно определить модель только по внешнему виду сложно. В то же время в 2025 году цена таких часов начиналась примерно от 22 тысяч гривен.

Смарт-часы серии Garmin Fenix 6 разработаны прежде всего для людей, которые занимаются спортом, много двигаются и любят активный отдых. В отличие от обычных смарт-часов, они имеют кнопочное управление и расширенные возможности для тренировок и навигации. В частности, в устройствах есть GPS, который помогает определять местонахождение и прокладывать маршруты. Самая большая версия Fenix 6X имеет корпус диаметром 51 миллиметр. Согласно описанию производителя, в режиме обычных смарт-часов она может работать до трех недель без подзарядки.

Версии Pro и Sapphire обладают дополнительными возможностями. Среди них — загрузка карт, прослушивание музыки и подключение к Wi-Fi. Это позволяет пользоваться часами не только во время тренировок, но и в путешествиях. Такие устройства также помогают следить за физической активностью и отдельными показателями организма. Они могут записывать тренировки, считать пройденное расстояние и отслеживать изменения физической нагрузки. Поэтому часы Garmin популярны среди спортсменов, туристов и людей, которые регулярно занимаются фитнесом.

Виталий Ким — не единственный украинский чиновник, которого замечали с часами этого бренда. Garmin также носили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Среди народных депутатов с такими аксессуарами замечали Ярослава Железняка из фракции «Голос» и Марьяну Безуглу из «Слуги народа».

Таким образом, часы Garmin используются не только для просмотра времени или уведомлений со смартфона. Благодаря GPS, спортивным функциям и длительной работе без подзарядки они могут быть полезны во время тренировок, путешествий и повседневной активности. Об этом сообщает «Телеграф».

Украинский журналист и телеведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров носит часы Seiko Speedtimer SSC913P1 стоимостью примерно 730 евро, что по текущему курсу составляет около 38 тысяч гривен. Эта модель считается прямым потомком легендарного хронографа Seiko 6139, который в прошлом побывал в космосе.

В сети обратили внимание на часы, которые носят главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис «Редис» Прокопенко. Оба военных выбрали модели бренда Casio, которые сложно назвать люксовыми.

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