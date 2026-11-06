Вход во храм Пресвятой Богородицы 2026: дата, обычаи и запреты праздника

В конце осени православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из двенадцати крупнейших церковных праздников года. Оно посвящено событию из жизни Девы Марии и имеет древнюю историю, с которой связано немало украинских обычаев и народных верований.

Рассказываем, на какую дату приходится праздник в 2026 году по новому церковному календарю, каких традиций придерживаются украинцы и что, согласно народным поверьям, не рекомендуется делать в этот день.

Когда отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Этот праздник посвящен событию из детства Девы Марии.

Согласно Библии, девочка родилась у пожилой пары Анны и Иоакима, которые потеряли надежду на потомство. Они пообещали, что если у них родится ребенок, то отдадут его на служение Богу. Когда Марии исполнилось 3 года, родители исполнили свой обет. Девочку привели в Иерусалимский храм, где она осталась изучать Священное Писание до знакомства и помолвки с Иосифом.

Считается, что Мария попала в Иерусалимский храм 21 ноября, и именно этот день стал датой празднования в новом календаре. В 2026 году он приходится на субботу. По старому стилю дата Введения во храм Пресвятой Богородицы сдвинулась на 13 дней — это 4 декабря.

Обычаи на Введение Богородицы

В церковном календаре этот праздник не имеет каких-либо особых традиций, кроме богослужения. Однако с Введением связаны интересные украинские обычаи. Некоторые из них имеют языческое происхождение.

В народных верованиях это событие получило название «Третья Пречистая». Наши предки говорили, что с этого дня зима окончательно сменяет осень. Люди искали место, где вода разделяется на три источника, пропускали такую воду через огонь и пили от болезней.

Об этом дне существовало необычное поверье: кто первым войдет в парадную дверь, таким будет следующий год. Если это будет больной или пожилой человек, то в доме будут царить болезни и неудачи. Чтобы привлечь достаток и здоровье, в дом старались первым впустить красивого, молодого и здорового юношу.

По погоде в день Введения предсказывали урожайность следующего года. Говорили, что если прошел дождь и земля стала мокрой, то летом хорошо урожайятся овощи.

Чего нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Как и в другие важные христианские праздники, в день Введения в храм не стоит ссориться с близкими, ругаться нецензурной лексикой, венчаться и желать зла людям. Запрещается также употребление мясных и молочных продуктов, поскольку праздник приходится на Рождественский пост.

Некоторые праздничные запреты возникли в народе и не имеют церковного обоснования. Наши предки говорили, что со Введения до Благовещения (25 марта) нельзя копать землю, поскольку она должна отдыхать. Женщины воздерживались от стирки, чтобы не навлечь бурю.

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