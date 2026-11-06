Матернова удивилась реакции СМИ на положительный отчет Еврокомиссии по Украине

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова выразила удивление реакцией СМИ на положительный отчет Европейской комиссии о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. По ее словам, после обнародования документа внимание журналистов сосредоточилось преимущественно на сравнении Украины с Молдовой.

«На самом деле этот доклад очень позитивен для Украины, он дает серьезные основания для оптимизма, но также четко формулирует требования к законодательной работе и развитию институтов в Украине. Также в отчете подчеркивается, что эти процессы необходимо ускорять, поскольку сейчас открыто историческое «окно возможностей», — отметила Матернова.

В то же время дипломат отметила, что была удивлена большим количеством негативных оценок в прессе и, в частности, «одержимостью» сравнениями Украины с Молдовой.

«Меня несколько удивила реакция в СМИ, которая фактически сместила акцент внимания на Молдову, несмотря на очень позитивные выводы в отчете (для Украины — ред.)», — сказала посол.

Она подчеркнула, что сравнивать прогресс двух стран на пути в ЕС нужно с учетом обстоятельств, в которых они находятся. По ее словам, Молдова быстрее выполнила отдельные промежуточные требования, однако Украина вынуждена продвигать реформы в условиях полномасштабной войны.

Посол также пояснила, что оценка прогресса стран-кандидатов предусматривает две разные матрицы, которые не следует путать, хотя иногда это делают даже эксперты.

Первая касается изменений, достигнутых за последний год, и определяет, насколько страна продвинулась в выполнении конкретных требований. В этом контексте в отношении Украины есть четкие замечания и значительный объем работы, которую еще предстоит выполнить, отметила Матернова.

Вторая матрица отражает совокупный прогресс реформ с начала преобразований после Революции Достоинства. В этом контексте она подчеркнула, что за 12 лет, прошедших с тех пор, было создано «очень много институтов и принято очень много законов».

«Все это задокументировано и учтено. Поэтому когда говорят, что рейтинг, присвоенный Европейской комиссией Украине в отчете, является незаслуженным, — это неправда, потому что он учитывает совокупный прогресс», — пояснила посол ЕС.

Матернова также напомнила, что по сравнению с предыдущими волнами расширения ЕС задачи Украины в процессе евроинтеграции усложняются, поскольку объем законодательства Евросоюза (acquis communautaire), которое необходимо внедрить, значительно вырос.

Об этом дипломатка сказала во время публичной дискуссии «Beyond the Headlines: оценка прогресса Украины как страны-кандидата на членство в ЕС», сообщает корреспондент Укринформа.

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