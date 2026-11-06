马特诺娃对媒体对欧盟委员会关于乌克兰的积极报告所作出的反应感到惊讶

欧盟驻乌克兰大使卡塔琳娜·马特诺娃对媒体对欧盟委员会关于乌克兰在加入欧盟进程中取得进展的积极报告所作出的反应表示惊讶。 她表示，该文件公布后，记者们的关注点主要集中在将乌克兰与摩尔多瓦进行比较上。

“实际上，这份报告对乌克兰来说非常积极，它提供了充分的理由让我们保持乐观，但也明确列出了对乌克兰立法工作和机构建设的要求。 报告还强调，必须加快这些进程，因为目前正处于一个历史性的‘机遇窗口’，”马特诺娃指出。

与此同时，这位外交官指出，她对媒体中大量负面评价感到惊讶，特别是对将乌克兰与摩尔多瓦进行比较的“执念”。

“媒体的反应让我有些惊讶，尽管报告中（对乌克兰而言——编者注）得出了非常积极的结论，但媒体的关注点实际上却转移到了摩尔多瓦身上，”这位大使说道。

她强调，比较两国在加入欧盟方面的进展时，必须考虑到它们所处的具体情况。据她介绍，摩尔多瓦较早地完成了部分阶段性要求，而乌克兰则不得不在全面战争的背景下推进改革。

这位大使还解释说，对候选国进展的评估涉及两个不同的评估框架，不应混淆，尽管有时甚至专家也会混淆。

第一种评估标准涉及过去一年取得的进展，用于衡量该国在履行具体要求方面取得了多大进展。马特诺娃指出，在此背景下，针对乌克兰既有明确的意见，也有大量尚待完成的工作。

第二个评估框架则反映了自“尊严革命”后转型开始以来改革的总体进展。在此背景下，她强调，在过去的12年里，“建立了许多机构，通过了大量法律”。

“所有这些都有据可查并已被纳入考量。 因此，若有人声称欧盟委员会在报告中给予乌克兰的评级是不公正的，这是不正确的，因为该评级考虑了累积的总体进展，”这位欧盟大使解释道。

马特诺娃还指出，与以往的欧盟扩大浪潮相比，乌克兰在欧洲一体化进程中的任务变得更加艰巨，因为需要实施的欧盟法律体系（acquis communautaire）的规模已大幅增加。

据乌克兰通讯社记者报道，这位外交官是在题为“超越头条：评估乌克兰作为欧盟候选国的进展”的公开讨论会上发表上述言论的。

欧盟大使认为，欧盟委员会关于扩大的最新报告对乌克兰来说是极好的。

欧盟大使马特诺娃讲述了基辅如何为即将到来的严冬做准备。

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