Maternova była zaskoczona reakcją mediów na pozytywne sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące Ukrainy

Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Katarina Maternová wyraziła zdziwienie reakcją mediów na pozytywne sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w UE. Jak powiedziała, po opublikowaniu dokumentu uwaga dziennikarzy skupiła się głównie na porównaniu Ukrainy z Mołdawią.

„W rzeczywistości sprawozdanie to jest bardzo pozytywne dla Ukrainy, daje poważne powody do optymizmu, ale jednocześnie jasno określa wymagania dotyczące prac legislacyjnych i rozwoju instytucji na Ukrainie. Raport podkreśla również, że procesy te należy przyspieszyć, ponieważ obecnie mamy do czynienia z historycznym »oknem możliwości«” – zaznaczyła Maternowa.

Jednocześnie dyplomatka zauważyła, że była zaskoczona dużą liczbą negatywnych ocen w prasie, a w szczególności „obsesją” na punkcie porównań Ukrainy z Mołdawią.

„Nieco zaskoczyła mnie reakcja mediów, która w praktyce przeniosła punkt ciężkości na Mołdawię, pomimo bardzo pozytywnych wniosków zawartych w sprawozdaniu (dla Ukrainy – red.)” – powiedziała ambasador.

Podkreśliła, że porównując postępy obu krajów na drodze do UE, należy uwzględnić okoliczności, w jakich się znajdują. Według niej Mołdawia szybciej spełniła niektóre wymagania pośrednie, jednak Ukraina jest zmuszona do wprowadzania reform w warunkach wojny na pełną skalę.

Ambasador wyjaśniła również, że ocena postępów krajów kandydujących opiera się na dwóch różnych matrycach, których nie należy mylić, choć czasami robią to nawet eksperci.

Pierwsza dotyczy zmian osiągniętych w ciągu ostatniego roku i określa, w jakim stopniu kraj posunął się naprzód w realizacji konkretnych wymogów. W tym kontekście w odniesieniu do Ukrainy istnieją jasne uwagi oraz znaczna ilość pracy, którą jeszcze należy wykonać – zauważyła Maternowa.

Druga matryca odzwierciedla łączny postęp reform od początku transformacji po Rewolucji Godności. W tym kontekście podkreśliła, że w ciągu 12 lat, które upłynęły od tamtego czasu, utworzono „bardzo wiele instytucji i uchwalono bardzo wiele ustaw”.

„Wszystko to zostało udokumentowane i uwzględnione. Dlatego też twierdzenie, że ocena przyznana Ukrainie przez Komisję Europejską w sprawozdaniu jest niezasłużona, jest nieprawdziwe, ponieważ uwzględnia ona skumulowany, łączny postęp” – wyjaśniła ambasador UE.

Maternova przypomniała również, że w porównaniu z poprzednimi falami rozszerzenia UE zadania Ukrainy w procesie integracji europejskiej stają się coraz trudniejsze, ponieważ zakres prawodawstwa Unii Europejskiej (acquis communautaire), które należy wdrożyć, znacznie wzrósł.

Dyplomatka wypowiedziała się na ten temat podczas publicznej dyskusji „Beyond the Headlines: ocena postępów Ukrainy jako kraju kandydującego do członkostwa w UE” – informuje korespondent agencji Ukrinform.

Ambasador UE uważa, że nowe sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie rozszerzenia jest doskonałą wiadomością dla Ukrainy.

Ambasador UE Maternowa opowiedziała, jak przygotowuje się do trudnej zimy w Kijowie.

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