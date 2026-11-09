Kalendarz ogrodnika na 9–15 listopada 2026 r.: ostatnie prace jesienne
W połowie listopada prace ogrodnicze i warzywne na Ukrainie wkraczają w końcową fazę przygotowań działki do okresu zimowego. Główne wysiłki skupiają się obecnie na ostatecznym przykryciu roślin, siewie przedzimowym, zabiegach sanitarnych w ogrodzie oraz ostatecznym zabezpieczeniu działki do wiosny.
Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia
Okres od 9 do 15 listopada charakteryzuje się stałym spadkiem średniej temperatury dobowej, częstymi przymrozkami na gruncie oraz podwyższoną wilgotnością. Jest to optymalny czas na zakończenie ostatnich pilnych prac w ogrodzie i na działce.
Najważniejsze porady na ten tydzień
Ostatecznie ocieplcie rośliny wieloletnie i krzewy ciepłolubne, kończąc mulczowanie i montując osłony ochronne.
Przeprowadź przedzimowy siew drobnoziarnistych warzyw w wcześniej przygotowanych bruzdach.
Zadbaj o ochronę ogrodu przed gryzoniami, montując siatki lub owijając pnie młodych drzew materiałami ochronnymi.
Główne prace w ogrodzie i na działce
1. Prace w ogrodzie (drzewa i krzewy). W ogrodzie kończy się sanitarne przycinanie koron oraz usuwanie opadłych liści, które mogą być źródłem infekcji. Przeprowadza się przedzimową obróbkę drzew i krzewów stężonymi roztworami w celu zniszczenia czynników chorobotwórczych i zimujących szkodników. Pnie młodych drzew owija się gałęziami jodły, włókniną lub specjalnymi siatkami w celu ochrony przed zającami i myszami.
2. Prace w ogrodzie i na grządkach. Na wolnych grządkach przeprowadza się przedzimowy siew marchwi, buraków, kopru, pietruszki i sałaty oraz sadzenie czosnku i cebuli zimowej. Nasiona wysiewa się w zamarzniętej ziemi i przykrywa wcześniej przygotowaną suchą mieszanką glebową. Na koniec sadzonki czosnku i cebuli ozimych ściółkuje się trocinami, torfem lub gałązkami jodły, aby zapobiec przemarznięciu.
Kalendarz ogrodnika i hodowcy warzyw według dni tygodnia
9 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, niskie temperatury: przygotowanie i ściółkowanie grządek pod uprawy ozime.
10 listopada (wtorek) — Wilgotny dzień: siew przedzimowy zieleniny, marchwi i pietruszki w wcześniej przygotowanych bruzdach.
11 listopada (środa) — Pochmurna pogoda: ostateczne sprzątanie ogrodu z opadłych liści i wynoszenie ich do dołów kompostowych.
12 listopada (czwartek) — Chłodny dzień: owijanie pni młodych drzew owocowych materiałami ochronnymi przed gryzoniami.
13 listopada (piątek) — Spadek temperatur w nocy: przykrycie krzewów róż, hortensji i innych wrażliwych bylin.
14 listopada (sobota) — Dzień wolny, prace w ogrodzie: profilaktyczne zabiegi na drzewach i krzewach przeciwko chorobom i szkodnikom.
15 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: czyszczenie, dezynfekcja oraz przygotowanie do przechowywania sprzętu ogrodniczego i narzędzi.
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