Календарь садовода на 9–15 ноября 2026 года: последние осенние работы

В середине ноября садовые и огородные работы в Украине вступают в завершающий этап подготовки участка к зимнему периоду. Основные усилия в это время сосредоточены на окончательном укрытии растений, подзимнем посеве, санитарной обработке сада и окончательной консервации участка до весны.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 9 по 15 ноября характеризуется устойчивым снижением среднесуточной температуры, частыми заморозками на почве и повышенной влажностью. Это оптимальный срок для завершения последних неотложных работ в саду и на огороде.

Основные советы на эту неделю

Окончательно утеплите многолетние культуры и теплолюбивые кустарники, завершив мульчирование и установку защитных укрытий.

Проведите подзимний посев мелкосеменных овощных культур в заранее подготовленные борозды.

Позаботьтесь о защите сада от грызунов, установив сетки или обвязав стволы молодых деревьев защитными материалами.

Основные работы в саду и на огороде

1. Работы в саду (деревья и кустарники). В саду завершается санитарная обрезка кроны и уборка опавших листьев, которые могут быть источником инфекций. Проводится подзимняя обработка деревьев и кустарников концентрированными растворами для уничтожения возбудителей болезней и зимующих вредителей. Стволы молодых деревьев обвязывают еловыми ветками, спанбондом или специальными сетками для защиты от зайцев и мышей.

2. Работы на огороде и грядках. На свободных грядках проводят предзимний посев моркови, свеклы, укропа, петрушки и салата, а также высадку зимнего чеснока и лука. Семена высевают в подмерзшую землю и засыпают заранее заготовленной сухой почвосмесью. Завершается мульчирование посадок озимого чеснока и лука опилками, торфом или лапником для предотвращения вымерзания.

Календарь садовода и огородника по дням недели

9 ноября (понедельник) — Начало недели, низкие температуры: подготовка и мульчирование грядок под озимые культуры.

10 ноября (вторник) — Влажный день: проведение подзимнего посева зелени, моркови и петрушки в заранее подготовленные борозды.

11 ноября (среда) — Облачная погода: окончательная уборка сада от опавших листьев и вынос их в компостные ямы.

12 ноября (четверг) — Прохладный день: обвязка стволов молодых плодовых деревьев защитными материалами от грызунов.

13 ноября (пятница) — Снижение ночных температур: укрытие кустов роз, гортензий и других чувствительных многолетников.

14 ноября (суббота) — Выходной день, работы в саду: профилактическая обработка деревьев и кустарников от болезней и вредителей.

15 ноября (воскресенье) — Завершение недели: очистка, дезинфекция и уборка на хранение садового инвентаря и инструментов.

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