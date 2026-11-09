Кабинет министров готовит обновление требований к работе предприятий во время воздушных тревог. Изменения планируется принять в течение ноября.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Александр Циборт.

Новые правила будут предусматривать дифференцированные требования к безопасности в зависимости от количества работников и посетителей на объекте. Для малого бизнеса с небольшим количеством людей условия планируют максимально упростить.

В частности, среди возможных требований — пребывание по правилу «двух стен», информирование работников и клиентов о воздушной угрозе и расположении ближайшего укрытия.

Также предприятиям разрешат использовать укрытия за пределами собственных помещений. Для многоэтажной застройки такое укрытие должно находиться в радиусе до 300 метров, а для малоэтажной — до 500 метров.

Бизнес обяжут информировать работников и посетителей о местонахождении ближайшего укрытия, в частности с помощью соответствующих информационных табличек.

В настоящее время правительство разрабатывает изменения в действующее постановление совместно с МВД и ГСЧС. Создавать отдельную комиссию для проверки выполнения новых требований не планируется.

Источник: Радио Свобода

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