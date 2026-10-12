Прокуратура через суд вимагатиме встановити в Києві мобільні укриття

0:00 / 0:00

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, вимагаючи зобов’язати столичну владу вжити невідкладних заходів для встановлення мобільних укриттів у громадських місцях. Йдеться, зокрема, про зупинки громадського транспорту, парки та сквери.

У прокуратурі просять суд визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради щодо облаштування таких захисних споруд.

Також позов містить вимогу зобов’язати органи місцевого самоврядування вжити заходів для встановлення мобільних укриттів.

Попри тривалий період повномасштабної війни, у публічних місцях Києва досі повністю відсутні наземні мобільні укриття швидкого розгортання, наголошують у прокуратурі.

Чинне законодавство покладає на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади обов’язок створювати й утримувати в належному стані захисні споруди цивільного захисту, а також забезпечувати населення укриттями на відповідних територіях.

Зокрема, такі вимоги передбачені статтями 17, 19 і 32 Кодексу цивільного захисту України, а також статтями 27, 36-1 і 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У прокуратурі зазначають, що недостатня кількість доступних засобів цивільного захисту потребує невідкладного реагування з боку столичної влади.

За даними прокуратури, під час російських обстрілів Києва значна частина трагічних випадків і загибелі людей стається на вулицях. Це пов’язано з тим, що громадяни не завжди встигають дістатися до підземних станцій метро або стаціонарних сховищ.

У позовній заяві наголошується, що нинішній рівень забезпечення населення засобами цивільного захисту є недостатнім. Саме тому прокуратура вимагає від Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради вжити заходів для облаштування мобільних укриттів у місцях масового перебування людей.

Наразі суд уже відкрив провадження у справі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, на пасажирських станціях Київської області розпочали встановлення модульних укриттів для захисту пасажирів і персоналу.

Раніше Кличко скаржився, що у столиці неможливо офіційновикористовувати мобільні укриття, оскільки для них не розроблені державні будівельні норми (ДБН).

Нагадаємо, у Запоріжжі у дворах багатоповерхівок планують встановити спеціальні модульні укриття.

Читай нас у