У Києві визначені місця для підвозу води мешканцям у випадку тривалих блекаутів

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У Києві підготували місця для розміщення ємностей із питною водою, яку в разі тривалих відключень електроенергії підвозитимуть мешканцям. Загалом у столиці передбачили 156 ємностей загальним об’ємом 247 кубометрів. Також у разі потреби допомагати з доставкою води зможуть цистерни Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це 14 жовтня під час засідання Громадської ради при Київській міській державній адміністраціїрозповів заступник директора — начальник управління житлово-комунальної політики Олександр Малихін.

За його словами, під час тривалих блекаутів до підключення бюветів залучатимуть керуючі компанії в різних районах столиці. У середньому встановлення та запуск генератора на одному бюветі займає 30–40 хвилин. Для цього відповідальна особа має отримати відповідну команду, завантажити перевірений генератор, доставити його до об’єкта та підключити.

«Десь в середньому 30-40 хвилин потрібно для того щоб підключити один бювет», — зазначив Малихін.

Водночас узимку під час сильних морозів можуть виникати проблеми із замерзанням систем через відсутність руху води. Для таких випадків аварійні служби разом із «Київводфондом» використовують газові пальники, за допомогою яких можна відігріти обладнання. Однак генератори не можуть працювати під постійним наглядом працівників, адже їх доставляють до бюветів і забирають після використання, а вночі вони не чергують біля обладнання.

Малихін також повідомив, що спільно з районами визначили місця, куди керуючі компанії зможуть доставляти ємності з водою. Точки для наповнення погодили з «Київводоканалом». Це дасть змогу забезпечувати питною водою мешканців тих районів, де немає бюветів або їх неможливо буде використовувати.

«У нас спільно з районами є на 247 кубів 156 ємностей і визначені місця для підвозу керуючими компаніями, власне цих ємностей для того, щоб цю воду роздавати мешканцям», — розповів він.

Крім того, за словами посадовця, минулого тижня обговорювали можливість залучення семи цистерн ДСНС для підвезення питної води в разі потреби.

Про це повідомляє UA.News.

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