В Киеве подготовили места для размещения емкостей с питьевой водой, которую в случае длительных отключений электроэнергии будут доставлять жителям. Всего в столице предусмотрено 156 емкостей общим объемом 247 кубометров. Также в случае необходимости помочь с доставкой воды смогут цистерны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом 14 октября во время заседания Общественного совета при Киевской городской государственной администрации рассказал заместитель директора — начальник управления жилищно-коммунальной политики Александр Малихин.

По его словам, во время длительных отключений электроэнергии к подключению бюветов будут привлекаться управляющие компании в разных районах столицы. В среднем установка и запуск генератора на одном бювете занимает 30–40 минут. Для этого ответственное лицо должно получить соответствующую команду, загрузить проверенный генератор, доставить его к объекту и подключить.

«В среднем требуется около 30–40 минут, чтобы подключить один бювет», — отметил Малихин.

В то же время зимой во время сильных морозов могут возникать проблемы с замерзанием систем из-за отсутствия движения воды. Для таких случаев аварийные службы совместно с «Киевводфондом» используют газовые горелки, с помощью которых можно отогреть оборудование. Однако генераторы не могут работать под постоянным присмотром работников, ведь их доставляют к бюветам и забирают после использования, а ночью они не дежурят возле оборудования.

Малихин также сообщил, что совместно с районами определили места, куда управляющие компании смогут доставлять емкости с водой. Точки для наполнения согласовали с «Киевводоканалом». Это позволит обеспечивать питьевой водой жителей тех районов, где нет бюветов или их невозможно будет использовать.

«У нас совместно с районами имеется 156 емкостей объемом 247 кубометров, а также определены места для подвоза управляющими компаниями именно этих емкостей с целью раздачи воды жителям», — рассказал он.

Кроме того, по словам чиновника, на прошлой неделе обсуждалась возможность привлечения семи цистерн ГСЧС для подвоза питьевой воды в случае необходимости.

Об этом сообщает UA.News.

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