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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку заявив, що потреба країни у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2027 рік становить понад 52 млрд доларів.

За словами глави уряду, майже 20 млрд доларів із цієї суми вже чітко визначено в межах міжнародних домовленостей із ЄС, МВФ та Японією, а ще понад 32,6 млрд доларів (30 млрд євро) необхідно залучити. Окрім прямої бюджетної підтримки, позабюджетна потреба Сил оборони України оцінюється на рівні 45 млрд доларів (40 млрд євро), оскільки бюджетні видатки на сектор безпеки й оборони у 2027 році становитимуть близько 44% ВВП.

Прем’єр-міністр також повідомив, що через масовані російські удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі й зупинку роботи підприємств податкові надходження до кінця поточного року будуть приблизно на 1,5 млрд доларів меншими за попередні прогнози. Водночас Корецький подякував міжнародним партнерам за підтримку, окремо відзначивши Європейський Союз за програму Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд доларів на 2026–2027 роки.

Про це Прем’єр-міністр повідомив у Телеграмі.

Раніше повідомлялося, що Україні на 2027 рік не вистачає близько 69 млрд євро понад обсяг допомоги, який уже було обіцяно. Водночас у Європейському Союзі новий запит Києва на додаткове фінансування сприйняли скептично.

Європейський Союз планує надати Україні 920 мільйонів євро для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури перед зимовим періодом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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