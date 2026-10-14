Корецкий назвал потребности Украины в внешнем финансировании на 2027 год

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на министерском круглом столе в рамках ежегодных собраний МВФ и Всемирного банка заявил, что потребность страны во внешнем бюджетном финансировании на 2027 год составляет более 52 млрд долларов.

По словам главы правительства, почти 20 млрд долларов из этой суммы уже четко определены в рамках международных соглашений с ЕС, МВФ и Японией, а еще более 32,6 млрд долларов (30 млрд евро) необходимо привлечь. Помимо прямой бюджетной поддержки, внебюджетные потребности Сил обороны Украины оцениваются в 45 млрд долларов (40 млрд евро), поскольку бюджетные расходы на сектор безопасности и обороны в 2027 году составят около 44% ВВП.

Премьер-министр также сообщил, что из-за массированных российских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре и остановки работы предприятий налоговые поступления к концу текущего года будут примерно на 1,5 млрд долларов меньше, чем предполагалось ранее. В то же время Корецкий поблагодарил международных партнеров за поддержку, отдельно отметив Европейский Союз за программу Ukraine Support Loan объемом 90 млрд долларов на 2026–2027 годы.

Об этом премьер-министр сообщил в Telegram.

Ранее сообщалось, что Украине на 2027 год не хватает около 69 млрд евро сверх объема помощи, который уже был обещан. В то же время в Европейском Союзе новый запрос Киева на дополнительное финансирование восприняли скептически.

Европейский Союз планирует предоставить Украине 920 миллионов евро на восстановление и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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