Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Брюссель для участия в мероприятиях НАТО, где запланирована его встреча с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте. Украинского министра пригласили на заседание глав МИД стран НАТО, а также на Совет Украина — НАТО.

Сибига сообщил, что в ходе визита планирует обсудить с Рютте ключевые вопросы поддержки Украины.

В частности, речь идет о военной помощи и потребностях украинской армии, среди которых особое значение имеют ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Министр также прокомментировал недавнюю встречу Рютте с президентом США Дональдом Трампом. Он предположил, что после переговоров генсек НАТО, возможно, уже связывался с Владимиром Зеленским.

Сибига напомнил, что присутствовал во время предыдущего разговора Зеленского и Рютте перед поездкой генерального секретаря Альянса в США. Тогда стороны согласовывали позиции и сигналы, которые должны были быть переданы американскому президенту, в частности относительно необходимости поставок ракет для Patriot.

Источник: Андрей Сибига.

26 ноября Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social текст заявления по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который отличается от версии, распространенной пресс-службой НАТО. В ней президент США приравнял Украину к стране-агрессору.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели закрытую для прессы встречу в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, США. Они обсудили войну Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины, конфликт в Иране и увеличение оборонных расходов в странах Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту подхода президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину. По его словам, американский лидер подвергает хозяина Кремля испытаниям.

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