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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Брюссель для участі в заходах НАТО, де запланована його зустріч із генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. Українського міністра запросили на засідання глав МЗС країн НАТО, а також на Раду Україна — НАТО.

Сибіга повідомив, що під час візиту планує обговорити з Рютте ключові питання підтримки України.

Зокрема, йдеться про військову допомогу та потреби української армії, серед яких особливе значення мають ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.

Міністр також прокоментував нещодавню зустріч Рютте з президентом США Дональдом Трампом. Він припустив, що після переговорів генсек НАТО міг уже контактувати з Володимиром Зеленським.

Сибіга нагадав, що був присутній під час попередньої розмови Зеленського та Рютте перед поїздкою генсека Альянсу до США. Тоді сторони узгоджували позиції та сигнали, які мали бути передані американському президенту, зокрема щодо необхідності постачання ракет для Patriot.

Джерело: Андрій Сибіга.

Дональд Трамп 26 листопада оприлюднив у соцмережі Truth Social текст заяви за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відрізняється від версії, яку поширила пресслужба НАТО. У ній президент США прирівняв Україну до країни-агресора.

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели закриту для преси зустріч у резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида, США. Вони обговорили війну Російської Федерації — держави-агресора — проти України, конфлікт в Ірані та збільшення оборонних витрат у країнах Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на захист підходу президента США Дональда Трампа до Владіміра Путіна. За його словами, американський лідер піддає господаря Кремля випробуванням.

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